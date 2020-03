Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Liebe zu dritt

Die Wachsenburg, eine von den Drei Gleichen, zieht immer noch in ihren Bann. Das konnte man am Samstag erleben, als zur kostenlosen Führung und Lesung eingeladen war. Dirk Koch hat über die „Liebe zu dritt“ des Grafen Gleichen geschrieben und dabei Legende, Traum und Wirklichkeit erörtert. Doch bevor er sein Buch in einem völlig überfüllten Rittersaal vorstellte, ging er mit den Besuchern durch das Museum der Burg.

Die Führung der 60 Leute teilte Koch sich mit Burgbesitzer Georg Wagner. Dieser hat mit seiner Frau Ruth, die an der Rezeption von Museum und Hotel saß, die Burg 2001 von der Landesentwicklungsgesellschaft erworben. Sie besaßen damals ein Restaurant in Frankfurt/Main und knüpften Kontakte zu einem Kellner aus Arnstadt. Sohn und Schwiegertochter betreiben Restaurant und Hotel. Koch begann seine Erläuterungen mit der Belagerung der Burg durch die Erfurter 1451, die den Raubritter Apel Vitzthum, der als „Brandmeister von Thüringen“ bekannt wurde, mit Unterstützung der Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen zur Aufgabe gezwungen haben. Die ehemalige Wärmestube und Arresthaus ist inzwischen ein Burgmuseum, man kommt dort in das Graf-von-Gleichen-Zimmer. Hier steht das riesige Bett, in dem der Sage nach der Graf mit zwei Frauen genächtigt haben soll. Ein größeres Bett gebe es nirgends, sagte Koch. Es stand früher im Schloss von Bad Pyrmont, die wollen es wiederhaben, es sei doch die bedeutendste Sehenswürdigkeit ihrer Stadt. Die Wachsenburg-Sammlungen zur Heimat- und Heeresgeschichte gingen 1946 verloren, heute zeigt das neue Museum neben Ritterrüstungen allerlei Folterinstrumente und Foltermethoden. Im Burgmuseum drängten sich die vielen historisch interessierten Teilnehmer der Führung. Foto: André Heß Die erste Urkunde mit der Erwähnung der Wachsenburg stammt aus dem Jahr 1140. Sie war mehrfach Schauplatz von Konflikten. Danach wechselten die Besitzer. 1640 kam die Wachsenburg in den Besitz Herzog Ernsts des Frommen, der sie zu einem Schloss ausbauen wollte. Es wurde eine „Arrestanstalt für Militärpersonen“. Die sie bewachenden Soldaten haben am Tor Strümpfe gestrickt, sagte Koch. 1861 zog ein Kastellan und Wirt auf der Veste ein, die historische Theke ist im Museum noch zu besichtigten. 2003 erfolgte die feierliche Weihe der Burgkapelle St. Georg im Erdgeschoss des Hohenloheturms, zu DDR-Zeiten sei sie als Ausschank und Souvenirverkauf entweiht worden, ließ Wagner wissen. Die bildnerische Innengestaltung der Burg übernahm der aus Apfelstädt stammende Kunstmaler Eduard Fiedler. Insgesamt hat Fiedler für die Wachsenburg 471 Entwürfe, Wandgemälde, Bildnisse, Postkarten und Zeichnungen angefertigt. Er hinterließ bei seinem Tod 1931 noch umfangreiche Entwürfe zur Ausmalung des Großen Rittersaals mit Motiven aus Burg- und Regionalgeschichte. Zur DDR-Zeit wurden acht seiner Wandgemälde im Südzimmer des Rittersaals vernichtet. Sie konnten 1952 von Heinz Fiedler noch fotografisch festgehalten werden, ist in der Heimatzeitschrift „Gleichen Spiegel“ nachzulesen. Ostersonntag, 12. April, 15 Uhr, wird sein Schaffen gewürdigt und das Fiedlerzimmer im Hohenloheturm eröffnet. Wegen des großen Andrangs musste die Buchlesung von Dirk Koch im Rittersaal später beginnen. Der Thüringer Landestrachtenverband hatte Vier- und Fünfjährige als Tänzer eingeladen.