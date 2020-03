Einsatz an der Nachrichtenfront

Es ist still geworden um mich herum auf Arbeit hier in der Redaktion. Die Kollegen haben sich mit ihren Laptops aus dem Staub gemacht, Anordnung von oben, verständlich! Wir müssen weiter an der Nachrichtenfront einsatzbereit sein. Zum gestrigen ersten Lagebericht der Landrätin wurden wir Presseleute an der Tür des Landratsamtes abgeholt, die für den Besucherverkehr geschlossen ist. Auch eine Abkürzung in den angrenzenden Park ist wegen der zwei anderen geschlossenen Pforten nicht mehr möglich.

In die Redaktion lassen wir auch keine Besucher mehr rein, darauf wird aus hygienischen Gründen an der Tür mit einem großen Aushang samt Kontaktdaten hingewiesen. Wir kommunizieren für die Zeitung zweimal täglich in Telefonkonferenzen und ansonsten über innerbetriebliche Nachrichtenkanäle, aber das schon länger, um nervige Telefonate zu sparen. In der Konferenz hängen sechs Leute an der Strippe oder am Handy, es gibt die unterschiedlichsten Nebengeräusche zu vernehmen. Da zwitschern die Vögel, weil der Kollege für den besseren Empfang in seinen Garten gegangen ist. Da vernimmt man die Kinderstimmen, weil der Papa neben seinem Homeoffice jetzt auch Kindergärtner und Aushilfslehrer spielen darf. Oder aber eine Kollegin ist so mit der Stimme am Kämpfen, dass sie irgendwann das Gespräch ganz beenden muss, weil wir sowieso ihr heiseres Krächzen nicht mehr verstanden haben. Witzig ist auch, wenn alle auf einmal etwas sagen wollen und dann wieder länger geschwiegen wird, weil keiner dem anderen ins Wort fallen will. Aber irgendwie ist das alles auch schon Alltag geworden. Ein Alltag in Krisenzeiten. Kein schöner, aber notwendig.

Der große Mittagstisch ist verwaist, dafür muss auch nicht mehr die Kollegin von nebenan immer freiwillig den Einkaufsdienst übernehmen, denn sie ist auch auf Heimarbeit gesetzt.

In nächster Zeit werden Redakteure und Eltern an dieser Stelle zu Wort kommen und berichten über den Alltag zu Hause.