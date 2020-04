Arbeiter hantieren in 55 Meter Höhe an der Kirchturmspitze der Jakobuskirche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einsatz für die Turmzier von Sankt Jakobus

Seit 7 Uhr am Dienstagmorgen waren eine Kranfirma und ein Betrieb für Bauwerksicherung mit Vorbereitungen befasst, um dem Kirchturm von Sankt Jakobus in Ilmenau wieder seine Turmzier zu verpassen. Gegen 9 Uhr schwebten zwei Mitarbeiter in der Kanzel in 55 Meter Höhe an der Turmspitze, um zunächst die reparierte Halterung für Turmknopf und Wetterfahne anzubringen. Auf 11.000 Euro werden die Gesamtkosten geschätzt. Die Evangelische Kirchgemeinde hofft, die Summe von der Versicherung erstattet zu bekommen. Notwendig waren die Arbeiten, weil durch die Stürme der letzten Zeit die Halterung zu locker geworden war. Zuletzt musste die Wetterfahne 2013 repariert werden.