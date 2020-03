Die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis zeigte „Emotion on Ice – Jetzt wird’s bunt“ in der Ilmenauer Eishalle.

Emotionen auf dem Eis verzaubern das Publikum

Bis in die letzten Ränge drängelte sich am Sonntag das Publikum in der Ilmenauer Eishalle. Die Eiskunstlaufgemeinschaft Ilm-Kreis zeigte „Emotion on Ice – Jetzt wird’s bunt“. Trainerin Kristin Wieczorek-Pfeiffer moderierte die Eisshow bereits zum sechsten Mal. Zwischen 3 und 16 Jahren alt sind ihre Schützlinge. Natürlich bezauberten die Jüngsten das Publikum mit ihren bunten Kostümen. Musikalisch ging es von Elvis Presley über Live-Musik bis hin zu Klängen aus der Oper „Carmen“.