Enders: „Probleme nicht über die Zeitung austragen“

Nachdem Ausschuss-Vorsitzender Andreas Bühl (CDU) zur letzten ÖPNV-Ausschuss-Sitzung des Kreistages die Überfüllung von Bussen der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau beim Schülerverkehr auf Linie 305, aus Oehrenstock über die Grundschule in Langewiesen zur Regelschule nach Gräfinau und zurück, als untragbare Zustände bezeichnet hatte, bei dem Kinder schon nicht mitgenommen werden konnten, hatte die Sache am Donnerstag im Ausschuss ein verbales Nachspiel. Er hatte nämlich nach der Sitzung auch eine Pressemeldung verfasst, über die Sarah Höring vom zuständigen IOV gar nicht amüsiert gewesen ist. Bühl hatte dem IOV darin vorgeworfen, bewusst Tatsachen verschwiegen zu haben, nämlich eine Änderung zum Fahrplanwechsel am 30. August, bei dem die Kapazität von bislang 170 auf 90 Plätze reduziert wurde. „Es ist für mich ein Unding, dass man innerhalb der zuständigen politischen Gremien auf Nachfragen die Unwahrheit sagt und Probleme negiert, die sich nun doch als wahr bestätigen.“ Er sah darin eine Störung des Vertrauensverhältnisses, was es auszuräumen gelte.

Die Vorwürfe Bühls hätten nicht der Wahrheit entsprochen, sagte Sarah Höring jetzt. Man habe keine Leistungen gekürzt, sondern nur eine zusätzliche Leistung wieder beendet. Diese betraf die Beförderung der Langewiesener Grundschüler zu ihrem damaligen Ausweichschulstandort in Ilmenau. Wenn es Probleme gebe, möchte sie das nicht aus der Zeitung lesen, so Höring weiter. In die gleiche Kerbe schlug Landrätin Petra Enders (Linke). „Problemlagen nicht über die Zeitung austragen“, sagte sie in Richtung Bühl „denn die helfen uns nicht bei der Problemlösung“ und es schade dem Ansehen des kommunalen Unternehmens. Offensichtlich aber hat die Berichterstattung zumindest Bewegung in die Angelegenheit gebracht. Habe doch die Landrätin nach dem Bericht selbst ein Gespräch mit der Schulleitung der Regelschule Gräfinau-Angstedt geführt. Ursache für die überfüllten Busse sei gewesen, dass wegen Lehrermangels Schüler früher Unterrichtsschluss hatten und mit einem anderen Bus als sonst mitfahren wollten. Das liege aber nicht am ÖPNV und dem IOV, sondern an der Schulorganisation, so Enders. Inzwischen habe es eine Entspannung der Beförderungssituation gegeben. Höring war weiter der Meinung, Bühl sollte doch auch als Aufsichtsratsmitglied hinter der Geschäftsführung des IOV stehen und der ÖPNV-Ausschuss nicht gegeneinander-, sondern miteinander arbeiten. Bühl dazu: „Ich kann als Aufsichtsrat Dinge als kritisch betrachten und nicht nur abnicken.“ Eltern sollten sich zudem bei Problemen mit der Schülerbeförderung direkt an die Lehrer wenden, gab Enders an. Nach diesem Schlagabtausch näherten sich die zerstrittenen Parteien wieder aneinander an und wollen künftig die Kommunikation wieder direkter miteinander führen, um wieder auf die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu kommen.

Aus dem Schulverwaltungsamt gab es anschließend noch Grundsätzliches zur Schülerbeförderung zu hören. Zuallererst seien die Eltern verantwortlich für den Schulweg ihres Kindes. Der ist bei Grundschülern bis zu zwei Kilometer und höheren Klasen bis zu 3 Kilometer nicht mit dem ÖPNV zu erbringen. Für eine Fahrt mit dem Schulbus seien je nach Klassenstufe 35, 45 und 60 Minuten Fahrtdauer zulässig, der ÖPNV erbringe jeweils Hin- und Rückfahrt von Wohnort zur Schule, zudem noch Fahrten zur Radfahrausbildung und zum Schwimmunterricht. Derzeit würde beim Schulnetzplan diskutiert, ob man bei den Regelschulen gemeinsame Schulbezirke bildet. Nicht erklären kann sich der IOV, warum die Schulbusse nur zwei Wochen nach den Sommerferien voll waren und jetzt nach den Herbstferien so leer sind, dass sogar kein Kind mehr im Gang stehen müsse.