Entschädigung für Feuerwehrleute

Stadtilm. Das ändert die Stadt Stadtilm mit Blick auf ihre Atemschutzgeräteträger:

Zunehmend höhere Anforderungen werden an Atemschutzgeräteträger gestellt, die sich in den freiwilligen Feuerwehren der Stadt Stadtilm ehrenamtlich engagieren. Darauf reagierte jetzt der Stadtrat, indem er die Aufwandsentschädigungen neu regelte. Atemschutzgeräteträger erhalten künftig eine Pauschale von 60 Euro pro Jahr. Zudem stellt die Stadt künftig Gelder für die Versorgung von Kameradinnen und Kameraden ein, die an ganztägigen Ausbildungen teilnehmen.