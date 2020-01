Bei dem Erdhaufen in der Peter-Eckermann-Straße handelt es sich um Erdaushub von einer Baumaßnahme aus der Corona-Schröter-Straße.

Das Rätsel um die mysteriösen Haufen in der Nähe des Goethe-Gymnasiums in Ilmenau wurde jetzt von der Verwaltung aufgelöst.

Ilmenauer Erdhaufen soll für Lärmschutzwall verwendet werden

Ilmenau. Bei Bauarbeiten im Süden der Stadt wuchs am Fuß des Lindenbergs ein Erdhaufen immer mehr an, bis er schließlich stattliche Ausmaße erreichte: Auf fast vier Meter Höhe schafft es die Anhäufung an einigen Stellen.

Erde nicht vergessen, sondern zwischengelagert Auch Stadträten blieb die rätselhafte Ansammlung von Erdaushub nicht verborgen. Nach Einschätzung von Karl-Heinz Mitzschke (Linke) liegen die Haufen schon einige Zeit zwischen Goethe-Gymnasium und Peter-Eckermann-Straße. Das verleite inzwischen auch Bewohner, ihrerseits noch etwas hinzuzutun, stellte er fest. „Woher kommt das und wie lange soll das noch liegen?“, wollte Mitzschke von der Stadtverwaltung wissen. Auf Nachfrage unserer Zeitung wurde bekannt, dass es sich bei dem Erdaushub um Material aus der Corona-Schröter-Straße handelt, die in zwei Bauabschnitten 2018 und 2019 gebaut wurde. Doch der Aushub wurde nicht einfach vergessen, sondern nach Mitteilung der Stadtverwaltung gezielt dort gelassen: „Die Erde wird aktuell zwischengelagert. Wann der Abtransport erfolgt ist noch nicht festgelegt. Aktuell pausiert der Baubetrieb. Der Aushub wird versetzt, sobald im neuen Wohngebiet Am Friedhof West ein Lärmschutzwall errichtet wird, wofür der Aushub verwendet werden soll“. Neues Wohngebiet durch Wall vor Verkehrslärm schützen Der Schutzwall soll das neue Wohngebiet von der Erfurter Straße trennen. Ursprünglich war geplant, das Quartier durch eine Schallschutzwand vom Verkehrslärm abzukoppeln. Aus Gründen der Attraktivität entschieden sich die Verantwortlichen im Bauamt aber letztlich für einen Erdwall, der begrünt werden soll. Im Wohngebiet Am Friedhof West entstehen 88 Bauplätze für Eigenheime, 14 Bauplätze für Reihenhaussegmente, und jeweils ein Bauplatz für ein Wohn- und Geschäftshaus, eine Kinder- und eine Seniorenbetreuung.