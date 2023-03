Erfolgreiche Pflege der Arnstädter Städtepartnerschaften

Arnstadt. Der Freundschaftsverein für Städtepartnerschaften Arnstadt wählte einen neuen Vorstand. Die Mitgliederzahlen steigen weiter an.

Der Freundschaftsverein für Städtepartnerschaften Arnstadt traf sich in dieser Woche zur planmäßigen Wahlversammlung. Die Mitglieder entlasteten den alten Vorstand und schlugen ihn in gleicher Besetzung für die Neuwahl vor. So ist fungiert Martina Lang weiterhin als 1. Vorsitzende, Gudrun Köhler als 2. Vorsitzende. Peggy Koch bleibt Schriftführerin, Michaela Becher Schatzmeisterin sowie Wolfgang Glaser und Rainer Gottelt Beisitzer.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat sich der Verein laut Rechenschaftsbericht in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. So konnten zur Wahlversammlung drei neue Mitglieder begrüßt werden. „Und allein im Jahr 2022 bis jetzt traten elf neue Mitglieder dem Verein bei. So stieg die Zahl der Mitglieder von 33 im Jahr 2006 auf 57 im Jahr 2023“, erklärte Vorsitzende Lang zur Vorstellung des Rechenschaftsberichtes für die Legislatur 2019 bis 2023.

Aufgrund der Pandemie war der Kontakt zu den Partnerstädten überwiegend virtuell oder über die sozialen Medien möglich. „Dennoch nutzte der Verein jede Möglichkeit, sich im Rahmen von Außenveranstaltungen intern oder mit Gästen aus den Partnerstädten zu treffen“, sagte Lang.

Insgesamt konnten im Rechenschaftsbericht trotz Corona 35 Veranstaltungen aufgezeigt werden. So besuchte eine 20-köpfige Jugendfußballmannschaft aus Kassel im Juli 2020 Arnstadt. Im Herbst 2021 habe es zudem wieder persönliche Kontakte in Gurk (Österreich) und im Mai 2022 in Le Bouscat (Frankreich) gegeben. „Und endlich konnten zum Stadtfest 2022 wieder 22 Gäste aus allen Partnerstädten in Arnstadt begrüßt werden“, freute sich Lang.

Die Planungen für dieses Jahr stehen ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaften mit Gurk und Dubi (Tschechien).