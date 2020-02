Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreiche Schüler aus Arnstadt und Ilmenau

Ilm-Kreis. Zu den erfolgreichen Teilnehmern des diesjährigen Wettbewerbs des Fördervereins Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald gehören auch Schüler aus Arnstadt und Ilmenau. Wie Vorstandssprecher Udo Sturm mitteilte, errang in der Kategorie beste Regel- und Gemeinschaftsschüler Fabien Pitan von der Geschwister-Scholl-Schule aus Ilmenau den zweiten Platz. Bei den besten Klassen der teilnehmenden Gymnasien siegte die Klasse 9spez der Goetheschule Ilmenau. Die Klasse 9b vom Melissantes-Gymnasium Arnstadt erreichte den dritten Platz. Sieger des diesjährigen Wettbewerbs wurde Eric Thorwarth aus Schmalkalden. Er wird die Wirtschaftsregion Thüringer Wald beim Bundesfinale vom 20. bis 22. März 2020 in Leipzig vertreten, kündigte Udo Sturm an.

Die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald suchen jährlich den schlausten Schüler oder die schlauste Schülerin. Der Wettbewerb ist ein Wissensquiz mit Fragen rund um die Wirtschaft. „Das Quiz ist von den Wirtschaftsjunioren Deutschland entwickelt worden, um Wirtschaftswissen in die Schulen zu bringen“, so der Vorstandssprecher. Pro Jahr nehmen rund 30.000 Jugendliche der 9. Klassen in ganz Deutschland an dem Quiz teil. Am aktuellen Wettbewerb im Thüringer Wald beteiligten sich 40 Schulen mit 88 Klassen und insgesamt 1621 Schülerinnen und Schülern. Damit waren die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald wie in den letzten drei Jahren bereits bundesweit der teilnahmestärkste Verein, freute sich Sturm. Zur Prämierungsveranstaltung vor wenigen Tagen wurden die drei Besten jeder Schule in Begleitung ihrer Wirtschaft-und-Recht-Lehrer sowie Eltern ins Kino nach Suhl zur Abenteuerkomödie „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ eingeladen. Jeder Schüler erhielt neben Urkunden einen Büchergutschein. Die Wirtschaftsjunioren Thüringer Wald bedankten sich bei allen Unterstützern des Wettbewerbs, der im Ilm-Kreis von der QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau und dem Arnstädter Sport- & Freizeitbad begleitet wurde.