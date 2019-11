Ilmenau. Immer wieder fragten Freunde, wie das denn war - damals in der DDR und dann die Wende. Also setzte sich Andreas Just aus Ilmenau an den Computer und schrieb. Heraus kam ein ganzes Buch, das allerdings nicht auf Deutsch erschien. Gefragt hatten nämlich Freunde aus Italien.

Und so trägt Justs Werk nun den Titel „Tra Muro e libertà“, mit dem Zusatz „Sogni, illusioni e delusioni di un ragazzo dell’Est“, zu deutsch: Zwischen Mauer und Freiheit. Träume, Illusionen und Enttäuschungen eines Burschen aus dem Osten, erschienen im Verlag La Vela. Vorgestellt wurde das Buch zum 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls beim „Pisa Book Festival“, sogar das staatliche Fernsehen RAI berichtete – nebenbei auch ein bisschen Werbung für die Rhön und Ilmenau, freut sich der Autor.

In der Einführung wird Andreas Just, geboren 1956, als jemand beschrieben, der die Nähe zur ehemaligen Grenze direkt erlebt hat. Seine Kindheit verbrachte er in der Gemeinde Grabfeld im Sperrgebiet. Doch nicht nur die eigenen Erinnerungen sind im Buch enthalten, Andreas Just recherchierte zu Jahrestagen und Ereignissen, um das eigene Erleben in einen Kontext zu packen. Nicht nur aus dem Gefühl heraus zu schreiben, das war im wichtig.„Für mich besonders erfreulich ist, dass ich das Buch niemand aufdrängeln musste, sondern es ein Wunsch aus Italien war“, sagt Andreas Just. Auch um einen Verlag musste sich der Autor nicht kümmern, denn der stand schon bereit. Die Freunde halfen schließlich dabei, das Aufgeschriebene des „ragazzo dell’Est“ ins Italienische zu übersetzen. Inzwischen gibt es bereits die erste Rezension von Mario Bonanno auf dem Internetportal „SoloLibri“.

Ob es einmal eine deutsche Ausgabe gibt, ist unklar. Eher sei eine bulgarische wahrscheinlich, berichtet Andreas Just. Denn auch dort gibt es Freunde, die das Thema interessiert und eine Übersetzung angeboten haben. „Wenn der Wunsch nach einem solchen Buch nicht geäußert worden wäre, dann hätte ich nur für meine Familie mein Leben beschrieben“, erzählt Just. Einige Bekannte drängten ihn schon öfter, Erinnerungen durch Niederschriften festzuhalten. Und so sind Andreas Just und seine Frau Constanze gewissermaßen die Chronisten in der Familie geworden. Sie selbst bitten gerade ältere Verwandte, etwas aus vergangenen Zeiten niederzuschreiben. „Denn wenn sie gestorben sind, ist das Wissen verloren“, sagt der Ilmenauer. Aus seiner Sicht ist das vor allem wichtig, wenn es um Zeitzeugen von bestimmten geschichtlichen Ereignissen geht: Kriege, Mauer, Stasi, Verfolgung oder Verbote.

Auch wenn Andreas Just mit dem Blick auf den Sperrzaun groß geworden ist, entschied er sich bei der Illustration des Buchtitels für ein Berliner Wahrzeichen. „Das Brandenburger Tor hat eigentlich nicht direkt etwas mit meinem Leben im Sperrgebiet zu tun, denn dort war keine Mauer, sondern ein Zaun. Aber für die Welt außerhalb von Deutschland ist dies das Symbol der Trennung“, findet er. Zudem ziert das Buchcover noch ein eher außergewöhnliches Detail – sein Spitzname „Opa“. Den bekam Just bereits im Jahr 1972 weg, behielt ihn über die Hochschulzeit hinaus und ist damit heute als Ausbildungsreferent bei den „Henkelreißern“ bekannt, der Ilmenauer Sektion im deutschen Alpenverein.

Weil ihn eine langjährige Freundin aus Italien nie ohne den Zusatz kannte, kam der „Opa“ prompt mit auf das Buch. „Darauf hatte ich keinen Einfluss“, sagt der Autor schmunzelnd.