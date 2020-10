Erinnerungen an „die wilde Zeit“

Ilm-Kreis. Auf die bewegten Novembertage des Jahres 1989 folgten im Frühjahr die ersten freien Kommunalwahlen. Sie läuteten eine Phase ein, an die sich die damals Verantwortlichen nur zu gut erinnern. DDR-Gesetze galten nicht mehr, BRD-Recht bis zum 3. Oktober 1990 noch nicht. In der Zeit begleiteten zwei Männer maßgeblich die Suche vor Ort nach neuen Strukturen: im Norden für den Landkreis Arnstadt Lutz-Rainer Senglaub (heute 76), im Süden für den Landkreis Ilmenau Benno Kaufhold (heute 67 / beide CDU).

Betriebe, Schulen, Einzelhandel und der Aufbau einer neuen Verwaltung - es gab keinen Bereich, der nicht neu geordnet werden musste. „Irgendetwas wurde immer entdeckt, das noch nicht geregelt war. Es war eine wilde Zeit“, blickt Lutz Rainer Senglaub zurück. Die ersten Anträge auf Rückführung von Unternehmen trafen ein, die Umstrukturierung der Konsumgenossenschaft lief an. „Die Leute wollten nun ja auch das haben, was es zu kaufen gab“, sagt Senglaub.

Vor allem aber die Überführung von Großbetrieben in die Marktwirtschaft schlug täglich als Thema auf. Die Glasindustrie in Ilmenau mit über 10.000 Beschäftigten war aus Sicht von Benno Kaufhold die größte Herausforderung. „Den Betrieb als Ganzes hat die Treuhand nicht geschafft, oder womöglich war es nicht gewollt wegen der Konkurrenz aus Jena“, schätzt er ein. Die Aufgabe war es nun, „politisch Druck zu machen, dass wir nicht hinten runter fallen bei der Umstrukturierung“, erinnert sich Kaufhold. Ausgründungen waren das Mittel der Wahl, wobei dem Süden der Standort der Technischen Hochschule schon damals zugute kam. Entsprechend hoch war der Anteil an Akademikern in der Ilmenauer Kreisverwaltung.

Für das Fernmeldewerk Arnstadt musste ebenso eine Zukunft gefunden werden, wie für das Nadelwerk in Ichtershausen oder die Chemischen Maschinenbauwerke Rudisleben (Chema). „Manche Übernahme hat leider nur stattgefunden, um einen Konkurrenten vom Markt zu drücken. So drastisch muss man das sagen“, erzählt Senglaub von negativen Begleiterscheinungen.

Dramatischer Umbruch auf dem Arbeitsmarkt

Wie dramatisch der Umbruch war, macht der Kreischef a. D. an Zahlen fest: Von den 3500 Beschäftigten im Bereich Land-, Forst-und Fischereiwirtschaft blieb ein Viertel. Im verarbeitenden Gewerbe behielten im Landkreis Arnstadt von 18.000 Angestellten lediglich 3700 ihre Jobs. Einzig das Handwerk wuchs von 1000 auf 3500 Mitarbeiter.

Während im Norden Hilfe beim Aufbau neuer Strukturen aus Kassel kam, steuerten im Süden Juristen und Verwaltungsbeamte aus Homburg, Wetzlar und Miltenberg Unterstützung bei. Noch heute sind die damaligen Kreisverantwortlichen dankbar für das Engagement aus dem Westen, auf das Städtepartnerschaften folgten.

In Arnstadt bezog Senglaub die Anliegen des während der Novemberbewegung gegründeten runden Tischs mit ein. Zu diesen Handlungen zählte auch das Ringen mit der Bezirksdirektion der Volkspolizei um die Absetzung des Polizeidienststellenleiters, unter dessen Verantwortung während der Demonstrationen Verhaftungen vorgenommen wurden. „Das war ein wesentlicher Beitrag zur Befriedung, das erwartete der runde Tisch“, berichtet Senglaub. Bei der Besetzung des Sparkassenvorstands legte er Wert auf Ost-West-Parität. Senglaubs Begründung: „Hier gab es auch eine Geschichte.“

Die Arbeit in den Kreistagen war von Konsens bestimmt. „Damals haben wir uns nicht so beschimpft wie heute“, bekennt Benno Kaufhold. Das ausgleichende Naturell im Fall seines Arnstädter Amtskollegen Senglaub lag auch in der Familie: Sein Urgroßvater Kaspar Stang war für die Sozialdemokraten der erste Direktor des Kreises Arnstadt, zu dem damals Ilmenau gehörte. „Mein Vorfahre hat hier für die SPD Politik gemacht. Mit Euch mache ich keinen Krieg“, soll Senglaub zum politischen Mitbewerber gesagt haben.

30 Jahre später sind die Wegbereiter des heutigen Ilm-Kreises dankbar darüber, „diese spannende Zeit begleitet haben zu dürfen“.