Ilm-Kreis.

Erlebnisradtour im Ilm-Kreis fällt aus

Die ADFC-Erlebnisradtour zu den Unternehmerinnen im Rahmen von „Stadtradeln 2020“ muss ersatzlos gestrichen werden, teilte die Stadtverwaltung Arnstadt mit. Man müsse sich an die Bestimmungen des Bundesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, des Freistaates Thüringen, des Ilm-Kreises und der Stadt Arnstadt halten, so die Initiatorinnen Thea Vollmer von der ADFC- Ortsgruppe Arnstadt und Angelika Kowar, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Es gab bereits die Zusage von drei Unternehmerinnen, die nun im nächsten Jahr mit dabei sein wollen. Mit der jährlichen Tour zu den Unternehmerinnen wird der Fokus bewusst auf die Frauen in der Wirtschaft im Ilm-Kreis gelegt.

Dazu sollten noch Radkilometer für das Stadtradeln gesammelt werden. Jeder kann noch bis zum 21. Mai eigene Radtouren abrechnen und sich für den Wettbewerb registrieren lassen.