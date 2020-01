Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneuerung der Himmelsleiter ist offen

Ilmenau. Die Erneuerung der sogenannten Himmelsleiter, einer Verbindung zwischen dem unteren und mittleren Berggrabenweg am Ilmenauer Ortsausgang in Richtung Manebach, ist vorerst auf Eis gelegt. Wie der Leiter des Sport- und Betriebsamts Lars Strelow mitteilte, ergab eine Schätzung für die Erneuerung des Weges Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro.

„Der Weg wird wenig genutzt. Indiz dafür ist der Bewuchs“, sagte er vor Kommunalpolitikern aus dem Ilmenauer Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr. Die Strecke habe im Wanderwegekonzept der Stadt keine Funktion, zudem gebe es in unmittelbarer Nähe der Treppe noch andere Möglichkeiten, den Höhenunterschied zwischen den Berggrabenwegen zu bewältigen, schätzte Strelow ein. Die Erneuerung der Passage war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema im Bürgerhaushalt. Gleich sieben Hinweise zur Himmelsleiter gingen im Jahr 2018 im Rathaus ein. Auch bei der aktuellen Beteiligung von Bürgern an der Haushaltsplanung war der Aufstieg wieder ein Thema: „Seit einem Jahr ist die bei Wanderer beliebte „Himmelsleiter“ gesperrt, obwohl nur eine Treppenstufe wirklich defekt ist. Das ist für eine Tourismusregion untragbar“, ging aus einer Einsendung hervor. Eventuell sei die Anbringung eines Schilds „Betreten auf eigene Gefahr“ eine Option, schlug der anonym bleiben wollende Einwohner vor. Andererseits müssten Waldbesucher generell mit „waldtypischen“ Gefährdungen rechnen, hieß es in dem Anschreiben an die Stadtverwaltung. Rechtsfolgen könnten auch an dieser Stelle ebenso ausgeschlossen werden, wie in der Sächsischen Schweiz und den Alpen, hieß es. War zunächst von der Stadtverwaltung eine Reparatur für die zweite Jahreshälfte des vergangenen Jahres vorgesehen, ist diese nun auf unbestimmte Zeit verschoben worden. „Die sogenannte Himmelsleiter ist ein wenig genutzter, sehr steiler Verbindungsweg [...]. Der derzeitige Zustand ist als extrem sanierungsbedürftig und somit als nicht mehrverkehrssicher einzustufen, was eine Sperrung des Durchgangsweges nach sich zog“, wurde die Sperrung des Aufgangs aus dem Rathaus begründet. Bislang habe der Vorschlag „aufgrund anderer prioritärer Vorhaben“ noch nicht umgesetzt werden können, lautete die Antwort an die Einreicher.