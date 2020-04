Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneuter Brandeinsatz für die Geratal-Feuerwehren

So recht mochte am Samstag keiner an Zufall glauben, als erneut die Sirenen in der Geratalregion heulten und mit Unterstützung aus Ilmenau letztlich zehn Einsatzfahrzeuge samt Polizei im Körnbachtal anrückten. Über den trockenen Waldboden hatte sich ein Feuer mit dem Wind rasch bergauf gefressen, wurde mit speziellen Hacken und Strahlrohren erfolgreich bekämpft. Bereits am Freitag hatte es auf dem Grundstück des 2019 verstorbenen, ehemaligen Bürgermeister Ingolf Schwarze in einem Nebengebäude gebrannt.