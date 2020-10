Erst zum Schülerfreizeitzentrum, dann in die Werkstatt

Über dieses Schlagloch in Ilmenau jubelt jede Kfz-Werkstatt und ärgert sich jeder Autofahrer. Es liegt an der einzigen mit dem Auto nutzbaren Zufahrt zum Schülerfreizeitzentrum des Ilm-Kreises, in der Nähe befinden sich Tierpark, Ausflugslokal, Teichgebiet und Spielplatz. Auf der Rückfahrt muss man das Schlagloch weiträumig umkurven. Da es zuletzt einige Veranstaltungen des Ilm-Kreises und der Stadt Ilmenau im Schülerfreizeitzentrum gab, wundert es, dass hier noch nichts passiert ist.