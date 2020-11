Erste Bauanfragen für alten Sportplatz in Langewiesen

Langewiesen. Seit gut einer Woche können vor allem die Langewiesener zur Zukunft des ehemaligen Sportplatzes „Am Rittersbach“ mitreden: Soll das Gelände bleiben wie es ist und als öffentliche Freizeitanlage genutzt werden, oder kann für das Areal ein Bebauungsplan entwickelt werden, um dem Mangel an verfügbaren Grundstücken für Eigenheime in Langewiesen entgegenzuwirken?

Zu dieser Frage gibt es im Ortschaftsrat grundverschiedene Auffassungen. Schon an der Formulierung der aktuellen Umfrage schieden sich die Geister. Zwei Sitzungen brauchte es, bis die jetzige Fassung mit vier Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und zweimal Nein beschlossen wurde. Peter Eberhardts Entwurf (Die Linke), einer der schärfsten Kritiker der möglichen Umwandlung des Sportplatzes in ein Wohngebiet, fand keine Mehrheit.

Vorwurf: Platzpotenzial nur von einer Seite betrachtet

Nun will er an den Haustüren Überzeugungsarbeit leisten. Denn seiner Meinung nach wurden den Ideen für eine Entwicklung des Sportplatzes als Freizeitgelände keine Chance gegeben. „Der Ortsteilrat hört mir nicht zu“, ist er enttäuscht. Für Eberhardt bezeichnend: Weil das Gelände von Kindern als Bolzplatz genutzt wird, bat er bei einer Sitzung vor gut acht Wochen um das Aufstellen von zwei nicht mehr benötigten Toren. Bis heute steht keines davon. Laut Eberhardt wurden Vorschläge für eine anderweitige Gestaltung im Vorfeld nicht in die Diskussion einbezogen. Seinen Vorstellungen zufolge bietet der Platz am Waldrand Möglichkeiten als Rast- und Picknickareal mit Spielplatz, Fitnessgeräten und einem Bereich zum Fußballspielen für all jene, die nicht in Verbänden organisiert sind. Der Kommunalpolitiker zitiert eine Untersuchung zur Spielplatzdichte in Ilmenau und den Ortsteilen, wonach es in Langewiesen Bedarf gibt. Überdies haben sich nach seinen Informationen zwei Vereine gemeldet, die sich eine neue Nutzung für das verwaiste Vereinsheim vorstellen können, inklusive einer stundenweisen Öffnung der sogenannten „Puchobar“. Dass der Platz in Notfällen als Landefläche für Rettungshubschrauber diene, will Eberhardt nicht unerwähnt lassen. Zudem ist seiner Auffassung nach die Umfrage zu kompliziert verfasst - und sei inhaltlich schon sehr pro Bebauungsplan formuliert.

Auch der Rettungshubschrauber musste schon den Sportplatz als Landefläche nutzen. Foto: Peter Eberhardt / Archiv

“Zur weiteren gedeihlichen Entwicklung unseres Ortsteils ist nach mehrheitlicher Auffassung des Ortsteilrates Langewiesen die Ausweisung weiterer Flächen als Bauland erforderlich“, wird das Schreiben eingeleitet. Es gebe „einen nachgewiesenen Bedarf, insbesondere zahlreiche Familien mit Kindern suchen vergeblich nach baureifen Grundstücken in unserem Ort“, heißt es in der beschlossenen Fassung, die die Handschrift von Ortsteilratsmitglied Sascha König (Liste SPD) trägt. Dass es in Langewiesen kein öffentliches Bauland mehr gibt, trieb bereits den früheren Bürgermeister Horst Brandt (SPD) um, als Langewiesen noch eigenständig war. Nur – Bauwillige als Besucher in den Ortsteilratssitzungen zu diesem Thema hat Peter Eberhardt bislang nicht gesehen.

Was die Erschließung von Grundstücken anbetrifft, verweist er auf die Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau (WBG), die in Besitz von Flächen rund um den ehemaligen Bahnhof ist. Deren Vorstandsvorsitzender Peter Sattler bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung: „Es ist richtig, dass wir das Gelände `Alter Güterbahnhof´ erworben haben und es bebauen wollen. Für uns ist dies ein Grundstück mit viel Potenzial. Wir können uns vorstellen, dass Langewiesen und Ilmenau hier am Oberweg perspektivisch zusammenwachsen.“ Derzeit befinde man sich in der Phase der Ideenfindung.

Felsenkellerwiese als Alternative im Gespräch

Wenn es um ein Freizeitareal geht, empfiehlt Sascha König die Wiese im Felsenkellerpark, die früher schon für den Schulsport genutzt wurde. „Die Fläche zwischen Mühlgraben und der ehemaligen Laufbahn eignet sich als sicherer, zentral und doch ruhig gelegener Bolz- und Spielplatz für Jung und Alt“, lautet sein Argument. Das sieht Peter Eberhardt anders: Um diesen Teil des Orts zu erreichen, müssten Kinder die Straße überqueren, über die Müllentsorgungsfahrzeuge rollen. Dagegen spreche auch das ungesicherte Ilmufer und die Verschattung des Geländes durch hohe Bäume. „Der alte Langewiesener Stadtrat hätte schon aus Sicherheitsgründen nie daran gedacht, diesen Platz zu entwickeln“, ist Eberhardt überzeugt.

Allerdings hat die Diskussion über die Zukunft des alten Sportplatzes in Langewiesen inzwischen auch Interesse geweckt. Wie die Ilmenauer Stadtverwaltung am Freitag gegenüber unserer Zeitung mitteilte, liegen mit aktuellem Stand acht Anfragen zu einem möglichen Baugrundstück auf dem Gelände am Fuß des Kniebergs vor.

Zur Umfrage im Internet: http://langewiesen.de/news/meinung1020.html