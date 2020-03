Die Kirchenbänke werden Sonntag leer bleiben, wie hier in Gräfinau-Angstedt. Gottesdienste wurden abgesagt.

Erste Reaktionen auf verschärftes Veranstaltungsverbot

Nachdem die Einschränkungen für Veranstaltungen verschärft wurden, gibt es Samstag erste Reaktionen. So hat der evangelische Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau den Gemeindeleitungen empfohlen, alle Gottesdienste und Veranstaltungen zunächst bis einschließlich Sonntag, den 5. April, auszusetzen. Stattdessen erfolgt die Einladung, in einer großen Gemeinschaft am Fernsehen oder im Rundfunk Gottesdienste zu feiern. „Bleiben Sie gesund und behütet“, sagt der amtierende Superintendent Thomas Walther.

Die Ilmenauer Kirchgemeinde bittet die Gemeindemitglieder, die Nachricht weiterzusagen. Zur Andacht werde die Jakobuskirche jedoch offen sein, so dass niemand vor verschlossener Kirchentür steht. Abgesagt wurden weiterhin die Familienkirche am nächsten Sonntag, ein Gemeindenachmittag mit der Kindertagesstätte, Vorträge, Konzerte, Chorproben und die Jubelkonfirmation.

Vom Pfarramt Geschwenda-Gräfenroda hieß es, dass die Kirche Sonntag von 10 bis 11 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet ist.

Ähnlich entschied die katholische Kirche: Gottesdienste finden nicht statt. Für die Gläubigen sei die Sonntagspflicht bis zum Ende der behördlichen Maßnahmen ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Bistums Erfurt.

Das Oster-Blitzschachturnier in findet nicht statt, teilte der ThSV Geschwenda ebenfalls am Samstag mit. Das Traditionsturnier soll noch in diesem Jahr nachgeholt werden, sobald sich die Lage absehbar verbessert hat. Mit weiteren Veranstaltungsabsagen ist zu rechnen.

Ein neuer Erlass der Landesregierung erreichte Samstagvormittag die Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen. Darin heißt es, Versammlungen und Menschenansammlungen mit 50 und mehr Personen sind aus infektionshygienischer Sicht nicht mehr zu verantworten. Deswegen seien diese ab sofort bis auf weiteres zu untersagen beziehungsweise aufzulösen.

Bei Veranstaltungen und Menschenansammlungen mit unter 50 Personen gelten Einschränkungen. Insbesondere für Veranstaltungen werden regelmäßig strikte Auflagen zur Verminderung des Infektionsrisikos verhängt. Veranstalter müssen prüfen, ob die Veranstaltung notwendig ist, heißt es weiter (unsere Zeitung berichtete).