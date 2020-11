Erste Weihnachtsbäume aufgestellt

In Ilmenau, Roda und Gräfinau-Angstedt wurden am Montag die ersten Weihnachtsbäume aufgestellt, wie hier auf dem Marktplatz in Ilmenau. Diesmal waren zunächst die kleineren Exemplare an der Reihe, nächste Woche sollen die großen folgen, sagte Annerose Risch von der Abteilung Stadtgrün im Sport- und Betriebsamt. Die Weihnachtsbäume für den Apothekerbrunnen und die Lindenstraße kommen aus dem Ortsteil Gehren und werden am nächsten Montag gestellt. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, wenn es beim Transport der Bäume zu kleineren Behinderungen kommt.