Etappenort Ilmenau für Rad-Profis

Die Deutschland-Tour 2021 im Radsport findet vom 26. bis 29. August statt, den Termin hat der Weltradsportverband UCI jetzt bestätigt, teilte die Ilmenauer Stadtverwaltung mit. Die Rundfahrt startet am 26. August in der Hansestadt Stralsund und führt über vier Etappen bis nach Nürnberg.

Ilmenau ist dabei am 27. August Zielort und am 28. August Startort der Tour, an der die Profis und damit sicherlich auch Teilnehmer der Tour de France dabei sind. 727 Kilometer werden sie auf ihrem Weg von der Urlaubsregion an der Ostsee über Thüringen bis zur Metropolregion Erlangen-Nürnberg absolvieren. Traditionell am Finaltag der Deutschland-Tour kann „Jedermann“ Profi-Atmosphäre erleben. Am Sonntag, dem 29. August werden somit Hobbysportler über die Strecken von 60 oder 110 Kilometer mit Start und Ziel in Nürnberg erwartet.

Etappenübersicht der Deutschland Tour 2021: 26. August – 1. Etappe: Stralsund-Schwerin (191 Kilometer), 27. August – 2. Etappe: Sangerhausen-Ilmenau (185 Kilometer), 28. August – 3. Etappe: Ilmenau-Erlangen (191 Kilometer), 29. August – 4. Etappe: Erlangen-Nürnberg (160 Kilometer).

Die Anmeldung ist ab sofort auf www.deutschland-tour.com möglich.