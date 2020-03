Ilm-Kreis. Ticketverkauf in der Corona-Krise in Arnstadt am Bustreff.

Fahrscheine aus dem Kleinbus für den großen Bus

Weil die Busfahrer im öffentlichen Personennahverkehr keine Fahrkarten mehr im Bus verkaufen, um sich vor Kontakten zu schützen, werden sie jetzt aus dem Kleinbus verkauft. Janine Leicht vom IOV hatte am Donnerstag am Bustreff in Arnstadt von 7.42 Uhr bis 12.02 Uhr genau 185 Fahrscheine verkauft. Es gibt Vierer-, Wochen- und Monatskarten. Das soll jetzt jeden Tag so sein. Bisher läuft der ÖPNV normal, obwohl es nur 40 Notbetreuungen von Schülern im Landkreis gibt, gilt noch immer der bisherige Fahrplan.