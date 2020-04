Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrzeuge werden weiter überprüft

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleibt die regelmäßige Fahrzeugüberwachung wichtig für die Verkehrssicherheit. Darauf haben Bundes- und Länderbehörden nachdrücklich hingewiesen. Deshalb geht auch der Betrieb an den Dekra Prüfstellen in Suhl, Ilmenau, Bad Salzungen, Meiningen und Sonneberg weiter – mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Die Bundesländer und das Bundesverkehrsministerium sind der Auffassung, „dass die Durchführung von regelmäßigen technischen Untersuchungen der Sicherheit im Straßenverkehr dient und zur Aufrechterhaltung der systemrelevanten Logistikketten notwendig ist“. „Das bedeutet für uns als Dekra den klaren Auftrag, unseren Fahrzeug-Prüfbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagte Karsten Kessler, Leiter der Außenstelle Ilmenau. „Die Fahrzeuge auf unseren Straßen müssen auch in der jetzigen Situation sicher sein.“ Die Prüfstelle Auf dem Mittelfeldweg 3 in Ilmenau sei zu den bekannten Öffnungszeiten für ihre Kunden da. Dabei gelten strenge Schutzmaßnahmen. „Zum Schutz von Kunden und Beschäftigten werden Personenkontakte in den Prüfhallen auf ein Minimum reduziert, Flächen und Gegenstände regelmäßig desinfiziert.“ Weiterhin durchgeführt werden auch die Hauptuntersuchungen in Kfz-Werkstätten, die als Prüfstützpunkt für Pkw und Lkw anerkannt sind.