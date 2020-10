Fair gehandelte Produkte in Ilmenauer Geschäften

Ein gesonderter Tagesordnungspunkt im Ilmenauer Stadtrat war am Donnerstag im Stadthaussaal Gehren die Ehrung der Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Ilmenau“, das Prädikat hat die Stadt nach 2018 zum zweiten Mal verliehen bekommen, die Urkunde soll im Rathaus ausgehangen werden. Damit gehört Ilmenau zu 2000 Städten in 36 Ländern, die sich dem fairen Handel verschrieben haben, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Das sei zugleich ein Instrument zur Armutsbekämpfung vor allem in Lateinamerika, Afrika und Asien, wo die Produkte der Nahrungs- und Textilindustrie produziert werden. Mit der Kaufentscheidung in den Geschäften hierzulande für faire gehandelte Produkte helfe die Bevölkerung mit, die Lebensbedingungen in diesen Ländern zu verbessern. Das dafür mehr gezahlte Geld für diese Produkte fließe in den Produktionsländern zum Beispiel in den Bau von Schulen. Volker Fölsche von der Steuerungsgruppe sagte, dass wenige Cent mehr an Kosten gegenüber herkömmlichen Produkten den Einzelbauern und Genossenschaften schon helfen würden. Es gibt bisher 650 Städte in Deutschland, die sich der Fairtrade-Aktion angeschlossen haben, in den Geschäften würden 5500 fair gehandelte Produkte geführt. Ein Bild davon können sich die Ilmenauer und ihre Gäste am Freitag, 30. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in der Stadt machen, wenn die Steuerungsgruppe zum zweiten Mal zur Stadtrallye einlädt. Die Teilnehmer erhalten in der Ilmenau-Information am Markt einen Laufzettel, mit dem sie in den Geschäften und Institutionen einen Stempel und bei fünf gesammelten Stempeln am Ende des Tages eine kleine Überraschung erhalten.

Im Rathaus ist eine Ausstellung zum Thema zu sehen, in der Volkshochschule sind Filme und Vorträge zu erwarten. Zu den elf Stationen gehören auch Restaurant, Apotheke, Café, Bekleidungsgeschäft und Bio-Laden.