Fast jeder zweite Brand im Wald und außerhalb der Ortsgrenze

28 Mal sind die Katzhütter Feuerwehrleute 2019 alarmiert worden. Diese Zahl steht am Beginn des Rechenschaftsberichts der Einsatzabteilung, den Wehrführer Peter Jahn für die Jahreshauptversammlung am Wochenende zusammengestellt hat.

Die Einsätze gliedern sich in 16 Hilfeleistungen, zehn Brandeinsätze und zwei Großübungen. Die Hilfeleistungen bestanden demnach aus Verkehrsunfällen, Baumbeseitigungen, Ölspuren, Sturmschäden, Tragehilfen und einer Tierrettung.

Die zehn Brandeinsätze, zu denen die Katzhütter alarmiert wurden, bestanden aus vier überörtlichen Waldbränden, wobei man zweimal in Cursdorf, einmal in Lichte (Landkreis Sonneberg) und einmal in Altenfeld (Ilm-Kreis) zu Hilfe gerufen wurde. Diese Einsätze dauerten jeweils mehrere Stunden. Des weiteren waren zwei Brandmeldeeinläufe in Goldisthal Anlass zum Ausrücken.

In Deesbach stand hingegen ein größerer Schuppen in Vollbrand. Auch hier waren die Feuerwehrleute mehrere Stunden im Einsatz.

Nach Mellenbach ging es zu einem vermuteten Dachstuhlbrand, welcher sich nach der Lageerkundung aber als Schlotbrand herausstellte. Die Katzhütter wurden hier mit der Wasserversorgung beauftragt. Auch im Ort gab es einen Brand, den eines Dachstuhls im Ortsteil Oelze in der ehemaligen Glashütte in Richtung Masserberg. Hierbei waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Schließlich gab es noch eine Fehlalarmierung in einer Firma am Ortsausgang in Richtung Schwarzmühle.

Bereit auch für Einsätze an ICE-Tunnels

Als Mitglieder der Tunnelbasiseinheit 1 absolvierte die Einsatzabteilung im Juni eine Großübung am Fleckberg-Tunnel, wobei ein ICE-Brand im Tunnel angenommen wurde. An dieser Übung waren mehrere Tunnelbasiseinheiten beteiligt und den Männern wurde alles abverlangt. Die zweite Übung bestand aus einer großen überörtlichen Anfahrtsübung zum Pörzberg-Tunnel bei Rudolstadt. Nach kurzer Auswertung konnte man die Rückfahrt wieder antreten.

Im April waren einige Katzhütter Kameraden zu einer Komplexausbildung in Meura. Hierbei ging es um umfangreiche technische Hilfeleistung. Trotz der vielen Einsatzstunden wurde 2019 der Ausbildungsplan nicht außer Acht gelassen. Peter Jahn dankte allen Mitstreitern ausdrücklich für die Einsatzbereitschaft und Hilfe bedanken. Er hoffe, dass man auch 2020 die Aufgaben gemeinsam erfüllen werde. In den Dank schloss Jahn ausdrücklich Bürgermeister Wilfried Machold ein, der trotz schwieriger Haushaltslage unterstützt habe, wo es möglich war.