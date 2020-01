FDP-Chef Thomas Kemmerich auf Kennenlernbesuch in Königsee

“Es wurden Fragen gegenseitigen Interesses erörtert.” Diese gleichwohl alles und nichts sagende Formel über politische Vier-Augen-Gespräche bestätigt im Kern auch Marco Waschkowski, Königseer Bürgermeister, wenn er über den Besuch des Thüringer FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich im Rathaus der Rinnestadt in dieser Woche spricht. “Der Unterschied ist aber, ich kann das auch mit Details untersetzen.”

Vorgestellt worden sei man einander am Rande des Dreiklang-Neujahrsempfangs in Bad Blankenburg in der Vorwoche, wo man auch diesen Besuch ausmachte. “Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sich Thomas Kemmerich tatsächlich für die Probleme vor Ort interessiert, mich hat auch beeindruckt, dass er sein Bundestagsmandat zugunsten der Arbeit im Thüringer Landtag aufgegeben hat, weil er hofft, in Thüringen mehr bewegen zu können.”

Er, so Waschkowski weiter, habe den Gast über die aktuellen Projekte in Königsee wie das Leerstandsmanagement oder das Netzwerk für Digitalisierung unterrichtet und zugleich die Erwartung geäußert, dass die FDP in Thüringen in der aktuellen politischen Konstellation ihren parlamentarischen Mitgestaltungsspielraum ausloten und nutzen möge.“

Königsees Hoffnung auf konstruktive Thüringer Parlamentsarbeit bekräftigt

Dass es die Stimmen der Waschkowskis gewesen sein mochten, die die FDP zur Landtagswahl über die 5-Prozent-Hürde gebracht haben, habe er schmunzelnd zur Kenntnis genommen und persönlich habe man in der Begeisterung für den Karneval auch eine gemeinsame Wellenlänge gefunden, so das Stadtoberhaupt. Nachdem man mit Herbert Wirkner, Marion Rosin und Rainer Kräuter namhafte Funktionsträger im Wahlkreis verloren habe und Maik Kowalleck sicher nicht überall helfen könne, sei die Kontaktpflege mit anderen Landtagsmitgliedern besonders wegen der speziellen Mehrheitsverhältnisse enorm wichtig.