Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festgottesdienst in Unterpörlitz für Bodil Enkelmann

Mit einem Festgottesdienst haben die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Unterpörlitz am Sonntagmorgen die Gemeindepädagogin Bodil Enkelmann in den Ruhestand verabschiedet. Viele waren gekommen, die mit ihrer Anwesenheit ihren großen Dank und die herzliche Verbundenheit zu ihr persönlich ausdrücken und überbringen wollten. Erwartungsvoll und sichtlich gerührt nahm Bodil Enkelmann gemeinsam mit ihrem Gatten Andreas alle liebevollen Dankesbezeugungen freudig auf.

Pastorin Christine Behrendts Idee, gleich nach Begrüßung der Gemeindeglieder und Gäste Bodil Enkelmann in einem Kurzinterview zu befragen, befriedigte rasch die Neugier der Anwesenden. Bodil Enkelmann sprach von der schönsten Zeit ihres Berufslebens während der 16 Dienstjahre in der Kirchgemeinde Unterpörlitz. Aus Norwegen kam die ausgebildete Lehrerin nach Deutschland, gründete hier ihre Familie und wurde zum Seiteneinsteiger im kirchlichen Gemeindedienst.

An alles, was sie hier mit Menschen erleben und gestalten durfte, die Gott suchen und finden, erinnere sie sich gern. Ob Krabbelgruppe, Elternkreis, Konfirmandenunterricht, Frauenkreis, Familienkirche Seniorengottesdienst in Altenheimen, das Ausgestalten von festlichen Begegnungen, das Vorbereiten von Gottesdiensten, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Pastorin Behrendt und deren Amtskollegen, nichts von alledem, was Freude und gleichermaßen lustvolle Arbeit machte, wolle sie missen.

„Und worauf freuen Sie sich nun im Rentenalter und Ruhestand?“, fragte Christine Behrendt. Die Antwort darauf: „Endlich genügend Zeit mit der Familie zu verbringen. Bald nach Norwegen in die alte Heimat zu reisen, jeden Morgen mit meinem Mann zu frühstücken und danach ausgiebig und ganz altmodisch Zeitung zu lesen!“

Pastorin Behrendt lobte die Warmherzigkeit, die stete Einsatzbereitschaft, die vielen kreativen Ideen und das beherzte Zupacken von Bodil Enkelmann. „Ich habe mit ihr in schwesterlicher Gemeinschaft die geistliche Ebene und unsere gemeinsame geistliche Sehnsucht geteilt“, beschrieb die Pastorin ihre persönliche und dienstliche Verbundenheit mit der Gemeindepädagogin.

Es war an diesem Sonntag die Anstrengung aller Dankesredner zu spüren, den physischen Abstand von zwei Metern zu Bodil Enkelmann zu halten. Die emotionale Nähe war aber umso größer.