Festhalle größter Brocken im Ilmenauer Vermögenshaushalt

Als es am Montag im Bauausschuss um die Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2020 gegenüber der Mittelanmeldung ging, entfuhr Bauamtsleiter Thomas Schäfer bei Streichungen oder Minderausgaben öfter einmal die Redewendung: „Wer nicht viel Geld hat, der muss sich halt bescheiden.“ Das bezog er zum Beispiel auf Verschönerungswünsche aus Kindergärten, die gestrichen worden sind. Am Ende der Listen-Vorstellung merkte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) an, dass das mit dem „keinen Geld haben“ aber für die Stadt Ilmenau auf einem sehr hohen Niveau passiere.

Auch hatte man für einige Haushaltsstellen noch Haushaltsreste gehabt, so dass die Ausgaben für das Jahr 2020 geringer ausfielen, etwa für Brückenreparaturen. Den größten Posten im Vermögenshaushalt macht nach wie vor die Festhalle aus. Da wurden für Umbau und Sanierung noch einmal die Zuweisungen vom Land um 550.000 auf 2,55 Millionen Euro erhöht. Diese zusätzlichen Fördermittel, so Schäfer, waren eigentlich für den Bau des Mobilitätszentrums am Bahnhof gedacht, das Projekt wurde aber in Abstimmung mit der Technischen Universität verschoben, die noch einmal die Raumplanung überarbeitet haben soll. Die Stadt leistet bei der Festhalle im kommenden Jahr einen Eigenanteil von 3 Millionen Euro.

Ende Juni begann die Sanierung und der Umbau der Festhalle im Bereich Parkcafé und Verbinder zum Haupthaus. Das Mammutprojekt Festhallensanierung, das sich in drei Bauabschnitten bis Ende 2021 zieht, wird mindestens 3,316 Millionen Euro teuer als ursprünglich geplant. Mit dem neuesten Erkenntnisstand von entdeckten Baumängeln auf der Großbaustelle versorgte im Oktober Norbert Ruge vom Büro Ruge+Messerschmidt Architektur und Projektsteuerung GbR aus Ilmenau die Stadträte und berufenen Bürger aus Bau- und Wirtschaftsausschuss in einer gemeinsamen Sitzung.

Kostete die Sanierung der Festhalle vor Baubeginn noch rund zwölf Millionen Euro, sind es jetzt mit den entstandenen Mehrkosten bisher 15,6 Millionen Euro. Dazu kommen noch 1,4 Millionen Euro für die Restaurierung des historischen Stadtparks. Unterm Strich stünde bei allen Berechnungen der Planer, die schon Mieteinnahmen und Steuerrückerstattungen einschließen, noch ein Eigenanteil von 6,278 Millionen Euro für die Stadt Ilmenau an.

Geplant sind auch Umbauarbeiten in den Feuerwachen, so in Roda eine Sanierung mit 150.000 Euro, in Frauenwald soll für 30.000 Euro ein Damen-WC eingebaut werden, in der Hauptwache Ilmenau sind 30.000 und für die Feuerwache Pennewitz Planungen für 20.000 Euro vorgesehen. Für den Um- und Ausbau öffentlicher Büchereien will die Stadt 55.000 Euro ausgeben. Sanierungsmaßnahmen im Jugendhaus Schatoh werden mit 20.000 Euro unterstützt. Für den Anbau der Kita in Möhrenbach sind die Zuweisungen des Landes um 100.000 auf 500.000 Euro gestiegen, die Stadt trägt 850.000 Euro. Die Kita in Frauenwald soll für 170.000 Euro saniert werden, die Kitas in Hüttengrund, Unterpörlitz und Manebach müssen sich noch bis 2021 gedulden. Für den Weiterbau des Kultur- und Sportzentrums in Langewiesen gibt es vom Land 490.000 Euro, der städtische Anteil beträgt 380.000 Euro. Für die Umgestaltung des Heinseparkes gibt die Stadt 125.000 Euro aus. Mächtig ins Kontor fällt auch die Sanierung vom Kickelhahnturm für 600.000 Euro. Dabei hofft die Stadt noch auf einen Zuschuss vom Forst in Höhe von 100.000 Euro.

Die Außenanlagen der neuen Schwimmhalle werden vom Land mit 200.000 Euro und von der Stadt mit 50.000 Euro bezahlt.

Etliche Straßenausbaumaßnahmen sind in dem Vermögensplan enthalten, etwa am Hangeberg für 30.000 Euro, im Berggrabenweg Manebach für 300.000 Euro, in der Steinstraße für 250.000 Euro und am Schlüfter für 175.000 Euro. Ein Neubau der Brücke am Hüttengrund ist für 280.000 Euro eingepreist. Für den Aus- und Neubau von Fuß- und Radwegen gibt die Stadt 250.000 Euro aus, geplant waren ursprünglich 350.000 Euro. Wie sagte der Bauamtsleiter doch gleich: „Wer nicht viel Geld hat...“ Insgesamt beträgt der Vermögenshaushalt 2020 der Stadt Ilmenau 20,948 Millionen Euro.