Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr in Jesuborn aus Personalmangel stillgelegt

Ortsteilbürgermeister Michael Hartung (parteilos) hatte zur Jahresbürgerversammlung im Bürgerhaus die für den Ort und alle Bürger bedeutsamen Jahresereignisse reflektiert, die mit der Kommunalwahl und nachfolgend der Konstituierung des Ortschaftsrates einen bedeutenden Höhepunkt hatten. Der kleinste Ortsteil der Stadt Ilmenau, so schätzte es der Ortsbürgermeister ein, kann dank seines stetig gewachsenen bürgerschaftlichen Engagements Eigenes leisten und in die große Gemeinschaft einbringen. „Wir sind in Ilmenau angekommen und haben dort unseren Platz gefunden. Für uns nehmen wir in Anspruch, dem Ilmenauer Amtsschimmel frisches und anderes Futter als das gewohnte gegeben zu haben, damit er in Trab kommt und bleibt, was allen Beteiligten nützt.“ Michael Hartung resümierte weiter, dass sich die Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadtverwaltung gut entwickelt, genau wie mit dem Service-Büro in Gehren. Manches gehe zügiger, zielfühlführender und reibungsloser voran, als unter der früheren Hoheit der Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“. Hartung lobte den Ilmenauer Stadthaushalt, der die Ortsteile fair und bedürfnisbefriedigend integriert hat. Zu bedauern sei das „Stilllegen der Freiwilligen Feuerwehr Jesuborn“ aufgrund von Personalmangel. Den drei verbliebenen und allen ehemaligen Kameraden sprach der Ortsbürgermeister seinen Dank aus. Dieser gilt auch der Gehrener Feuerwehr, welche ihre Einsatzbereitschaft auf Jesuborn ausgeweitet hat und zuverlässigen Schutz garantiert. Michael Hartung legte Rechenschaft über die Verwendung der Mittel aus dem Ortsteilbudget in Höhe von 3.480 Euro ab. Diskutiert wurde über den innerörtlichen Straßenverkehr, wo man sich für bestimmte Straßen eine Geschwindigkeitsbeschränkung wünscht Mit Auszeichnungen verdienter Bürger endete der offizielle Versammlungsteil. Der Ehrenamtspreis ging an Iris und Daniel Mosig zum 25-jährigen Bestehen der Trachtengruppe des Heimatvereins. Sachgeschenke gab es für die Wanderwegewarte Walter Woletz und Roland Süß, den Kirchenältesten Henry Brenke sowie an Hermann Witzmann, Gerda Woletz, Helga Jahn und Lutz Krannich, die Grünanlagen im Ort pflegen.