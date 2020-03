Feuerwehr ist feste Säule im Dorfleben

Wümbach. Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wümbach zog Wehrführer Stefan Risch Bilanz über die im letzen Jahr geleistete ehrenamtliche Arbeit. Die kleine Ortsfeuerwehr hat 41 Mitglieder. Die Zahl ist rückläufig. Berufliche Ursachen und ein Umzug waren die Gründe für das Ausscheiden aus der Wehr.

Kerstin und Gunther Kühnlenz wechseln von der Einsatzgruppe in die Ehrenabteilung. Beide wurden für ihre Arbeit mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Bronze geehrt. Gerätewart Matthias Risch erhielt für seine langjährige Tätigkeit das Feuerwehrehrenkreuz in Silber. Erfreulich ist die Entwicklung der Jugendarbeit. Sechs Jungen und neun Mädchen hat der Chef der Jugendfeuerwehr, Sören Kühnlenz, in der Ausbildung. Im nächsten Jahr können Rosalie Risch, Emelie Feder und Kiara Herbst in die Einsatzgruppe wechseln.

Einen Bollerwagen haben sich die Jugendlichen gewünscht. Mit dem wollen sie ihre Ausrüstung bei den Übungen transportieren. Auf der Versammlung gab Kerstin Kühnlenz bekannt, dass dieser durch den Jagdverein des Ortes finanziert wird. Die Feuerwehr ist fester Bestandteil des Dorflebens. Die Kameraden engagieren sich beim Osterfeuer, beim Sommerfest, beim Setzen des Weihnachtsbaumes und beim Weihnachtsmarkt. Eine gemischte Bilanz zog Wehrleiter Stefan Risch bei der Ausbildung. Im letzten Jahr mussten alle Gruppenführer-Lehrgänge aus persönlichen Gründen abgesagt werden. Die technische Ausstattung ist hingegen sehr gut. Bei der Wartung der Fahrzeuge unterstützt die Feuerwehr Ilmenau.

Neun Mal musste die Feuerwehr 2019 ausrücken. Neben einem Verkehrsunfall und dem Brand einer Gartenlaube wurde die Wehr sieben Mal durch einen Brandmelder in einer Firma fehlalarmiert. Nur dreimal konnte der Grund für das Auslösen der Brandmeldeanlage überhaupt ermittelt werden. Das ist natürlich ärgerlich, kommentierte Stadtbrandmeister Andreas Meißler. Erfreulich sei aber der Rückgang der Alarmierungszahlen. Die waren aufgrund von Hochwasser und Stürmen in den Vorjahren höher gewesen.