Feuerwehren in den Ortsteilen leiden unter Personalmangel

Ilmenau. Nach dem Vollzug von Eingemeindungen rund um Ilmenau liegt inzwischen eine Konzeption für alle Wachen der Feuerwehren und ihre Ausrückebereiche vor. Zudem wurden Kernstadt und die Ortsteile in Risikoklassen unterteilt. Nach dieser Einstufung richtet sich künftig der Fahrzeugbestand und die Förderung des Landes bei der Anschaffung neuer Technik. Perspektivisch wird damit nicht mehr jeder Standort alle Geräte vorhalten. In Stützerbach wurde bereits ein Fahrzeug abgeschafft, das nach Einschätzung der Fachleute nicht gebraucht wurde.

„Wären wir reich, könnten wir natürlich auch noch fünf Drehleitern kaufen“, machte Stadtbrandmeister Andreas Meißler deutlich, dass Standards für jede Wache mit Blick auf das vorhandene Budget sinnvoll seien. Grundsätzlich sind seiner Einschätzung nach bei der Ausstattung der Technik an allen Feuerwehrstandorten kaum größere Defizite vorhanden. „Es gibt kein Fahrzeug, dass nicht einsatzbereit ist, auch wenn viele alt sind“, sagte er im Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrsausschuss in dieser Woche auf eine Nachfrage von Christian Koch, der als sachkundiger Bürger in dem Gremium sitzt. Wegen der Größe des Gebiets sorgen inzwischen zwei hauptamtliche Gerätewarte dafür, dass die Fahrzeuge in Schuss bleiben. Investitionen seien vorwiegend in den neuen Ilmenauer Ortsteilen notwendig.

Mehr Sorgen bereitet dem Stadtbrandmeister eher die personelle Situation. Bei 350 aktiven Feuerwehrleuten in der Stadt und den Ortsteilen ist nicht überall die Tageseinsatzbereitschaft gegeben. So fehlt im Bereich der ehemaligen Wolfsberg-Gemeinden arbeitsbedingt das Personal bei den ehrenamtlichen Helfern. „Dass wir in Tageseinsatzbereitschaft verbessern müssen, wissen wir. Aber woher wollen wir in Gräfinau-Angstedt die Leute nehmen, wenn sie auswärts arbeiten“, so Meißler. Bei Einsätzen müssten dann die Kameraden aus Gehren herangezogen werden. Dabei seien aber wiederum die sogenannten Hilfsfristen zu beachten – also die Zeit, die von der Alarmierung bis zum Eintreffen vergehen darf. Doch auch Gehren hatte in der Vergangenheit Personalsorgen „und Langewiesen ist auch nicht mehr so stark wie es einmal war“, so der Feuerwehrchef. Wird beim Unternehmen Horn und Bauer in Wümbach beispielsweise der Alarm ausgelöst, rückt die Hauptwache wegen der fehlenden Tageseinsatzbereitschaft im Ortsteil gleich mit aus.

Nach den Hilfsfristen richten sich die Ausrückebereiche, die im Umkreis von jeder Wache in maximal zehn Minuten erreicht werden muss. Bei der Berechnung wurde jeweils ein Ausrücken von fünf und eine Anfahrzeit von fünf Minuten bei der Fahrdynamik eines Lastwagens zugrunde gelegt, erklärte der Stadtbrandmeister auf Anfrage von Stadträtin Tina Vogler (Pro Bockwurst) die Festlegung der Ausrückebereiche. Eine Ausnahme bildet die Hauptwache, die innerhalb von vier Minuten ausrückt.

Dabei gibt es manchen Ort, der von keiner Seite aus in unter zehn Minuten erreicht wird. Schon beim Berg- und Spa-Hotel „Gabelbach“ werde es eng. Das gleiche trifft auf den Campingplatz „Meyersgrund“ und das Gasthaus „Dreiherrenstein“ zu, das sich an der Gemarkungsgrenze zwischen Ilmenau und und der Landgemeinde Großbreitenbach befindet. „Einige Gegebenheiten können wir leider nicht verändern“, sagte Andreas Meißler. Allerdings gebe es für Einzelobjekte auch Ausnahmen bei der sonst strikten Einhaltung der 10-Minuten-Regel.

Das Pensum der freiwilligen Feuerwehren hat sich auch durch die Autobahn 71 erhöht, die nach Angaben des Stadtbrandmeisters zwischen 30 und 40 Prozent aller Einsätze verantwortlich ist. Zu Wochenbeginn wurden bereits knapp 300 Einsätze 2019 gefahren – im gesamten Jahr 2018 waren es 315.