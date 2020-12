Fische können auf Wanderschaft gehen

Gräfinau-Angstedt. Radbrücke am Wehrbaum in Gräfinau-Angstedt jetzt ohne Wehr.

Die Fußgänger- und Radbrücke am Wehrbaum in der Nähe des Sportplatzes, die im Mai 2017 mit einem kleinen Volksfest eingeweiht worden ist und 250.000 Euro teuer war, verbindet die Ortsteile Gräfinau und Angstedt, hat aber darunter kein Wehr mehr. Wehrkörper und Entlastungsrinne wurden in diesem Jahr abgebrochen, um die EU-Wasserrahmenrichtlinie zur ökologischen Fischdurchgängigkeit umzusetzen. Am Mittwoch wurde die Baumaßnahme von Ulrike Kinitz, Thüringer Landgesellschaft, und Martin Kellner, Ingenieurbüro, abgenommen. Die Landgesellschaft führte dabei den Auftrag vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur aus, die Gesamtkosten mit Planung, Baugrunduntersuchung und Vermessung lagen bei 600.000 Euro. Dabei waren 80 Prozent EU- und 20 Prozent Landesgelder.