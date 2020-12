Fit durch den Winter kommen

In der aktuellen Situation bleibt oft nur der individuelle Sport, um sich fit zu halten. Deshalb haben sich Intersport Prediger, der Rotary Club Ilmenau und Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) die Aktion „Fit durch den Winter“ ausgedacht. „Wir möchten dazu motivieren, regelmäßig an der frischen Luft zu sein und sportlich fit zu bleiben“, erklärten Matthias Prediger und Andreas Bühl zum Auftakt. Dazu sind Sportler aufgerufen, eine der drei ausgewiesenen Ilmenauer Nordic Walking Strecken zum Joggen, Wandern oder Walken zu nutzen. Als Belohnung gibt es einen Gutschein und ein Frühstücksbrettchen. Dazu müsse man nur auf dem Handy oder Fitnesstracker im Laden von Matthias Prediger im City-Kaufhaus nachweisen, mitgelaufen zu sein. Das Mitmachen lohne sich, denn die Natur beim Sport zu genießen, sei ein guter Ausgleich in dieser zum Teil belastenden Zeit, sagte Bühl. Bis zum 31. März gehe die Aktion, kann man sich Streckenplan und Anmeldeformular im Intersport Prediger abholen. Danach gilt es, eine der ausgewählten Strecken von 5, 6 oder 13 Kilometer rund um Ilmenau zu absolvieren. Ausgangspunkt für alle Touren ist an der Festhalle. Neben Gutschein und Frühstücksbrettchen gibt es unter allen Teilnehmern noch eine Auslosung für einen Sondergutschein über 150 Euro.