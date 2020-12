Fördermittel für den ländlichen Raum

Die als Verein organisierte Regionale Arbeitsgruppe (RAG) Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt hat ihre Mitglieder am 24. November zur ersten digitalen Mitgliederversammlung eingeladen. Der Vorstand traf sich in Erfurt, die 14 Mitglieder schalteten sich digital zu der Konferenz dazu. Vereinsvorsitzender Rainer Zobel freute sich, dass trotz der Corona-Beschränkungen eine Versammlung möglich war. Das LEADER-Management der Thüringer Landgesellschaft berichtete über das Jahr 2020. Insgesamt wurden in diesem Jahr für die Jahre 2020 bis 2023 genau 1.060.202,55 Euro an Fördermitteln durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum in Gotha für die Region bewilligt. 84 Projekte waren für 2020 bei der RAG angemeldet, davon 56 aus dem Ilm-Kreis, 24 aus dem Landkreis Gotha, je zwei aus Erfurter und Suhler Ortsteilen. Für sechs Projekte, die 2021 bis 2023 umgesetzt werden sollen, stehe die Bewilligung noch aus. Diese bringen weitere 310.780,96 Euro Fördermittel in die Region, teilte Christin Zander von der Thüringer Landgesellschaft mit. Das entspricht einer Investitionssumme von 3.354.474,60 Euro.

Umgesetzt wurden im Ilm-Kreis in diesem Jahr unter anderem die Projekte fahrradfreundlicher Rastplatz auf dem Ilmtal-Radweg in Manebach, Wetterschutzhütte für den Bouleplatz des Partnerschaftsring Langewiesen, Grünes Klassenzimmer und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Rosenhof in Holzhausen. Auch in diesem Jahr hat der Verein einen Projektaufruf gestartet. Bis zum 31. Oktober lagen 38 Anträge bei der RAG vor, die sich um Fördermittel für die Jahre 2021-2023 bewerben. Dafür stehen dem Verein 1.426.300 Euro zur Verfügung. Die neue Regionale Entwicklungsstrategie sehe vor, Einstellungen oder Aktivitäten, die verfassungsfeindliche und undemokratische Ziele verfolgen sowie Meinungen und Überzeugungen, die auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausgerichtet sind, abzulehnen. Die Regelung zum Fördersatz für private, gemeinnützige Projekte wurde mit einem Fördersatz in Höhe von 65 Prozent festgeschrieben. LEADER steht für Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) und ist eine Methode zur Förderung der ländlichen Räume durch die Europäische Union. In Thüringen gibt es 15 LEADER-Regionen, in jeder eine Regionale Aktionsgruppe, die über die Verwendung von Fördermitteln entscheidet. Für ausgewählte Vorhaben stehen Fördermittel des Landes und des EU-Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung. Seit 2007 werden durch die RAG Gotha – Ilm-Kreis – Erfurt solche Projekte und Prozesse initiiert und durch das LEADER-Management begleitet.