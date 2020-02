Förderung für beide Standorte möglich

Gehren. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Kindergartenneubau in Gehren hat das Thüringer Bildungsministerium mitgeteilt, dass grundsätzlich sowohl der ehemalige Marstall als auch das Gelände der abgerissen Ilmkristallfabrik in Frage kommen. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage von Landtagsmitglied Andreas Bühl (CDU) hervor. Wie Minister Bernd Holter (Linke) erklärte, müsse dem Land für die Gewährung einer Förderung aber bis Ende März eine Entscheidung vorgelegt werden.

Währenddessen wurde der Stadt Ilmenau bereits eine Förderzusage in Höhe von 575.000 Euro aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ für die Erweiterung des vorhandenen Gebäudes in der Gehrener Theodor-Neubauer-Straße um 27 Plätze bewilligt, hieß es auf Nachfrage von Bühl. Das Geld könne aber ebensogut für einen Neubau verwendet werden – und zwar gleich, an welchem Standort.

Nach Einschätzung von Bühl sei ein Neubau die bessere Lösung als die Sanierung des vorhandenen Kindergartens. Während die Stadtverwaltung für einen Neubau am ehemaligen Marstall ist, weil es dafür zusätzlich Mittel aus der Städtebauförderung gibt, sind Eltern aus Gehren für die Ilmkristallwiese, da dieses Gelände abseits von stark befahrenen Straßen liegt.