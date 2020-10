Fragezeichen an Veranstaltungen zur Weihnachtszeit

Ilmenau. Gut zwei Monate vor Beginn der Weihnachtszeit beschäftigt die Lokalpolitiker in Ilmenau und den Ortsteilen, wie mit öffentlichen Veranstaltungen umgegangen werden kann. Vor allem die Frage der Weihnachtsmärkte spielt eine Rolle - und das gerade in der traditionellen Hochburg Langewiesen. „Wir arbeiten noch daran, ob und in welchem Rahmen das stattfinden kann“, sagte zur jüngsten Sitzung Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) auf eine Anfrage.

Die Bandbreite der Überlegungen reicht von dezentralen kulturellen Veranstaltungen mit Sitzmöglichkeiten, um Begegnungen der Besucher auf ein Minimum zu beschränken. Oder aber, es wird doch einen Markt mit einer kleineren Anzahl an Handwerkern geben, deren Angebote auf der vorhandenen Fläche im Ortszentrum verteilt werden. Dazu sei man noch in der Abstimmung mit der Verwaltung in Ilmenau, so Wagner. Dass es gar keine Veranstaltung in Langewiesen geben könnte, das ist für die meisten Mitglieder im Ortschaftsrat unvorstellbar. „Die entscheidende Frage wird sein, in welcher Größenordnung das gehen kann“, erklärte die Ortschefin.

Im zuständigen Kultur- und Sozialamt ist Leiter Nico Debertshäuser in dieser Frage noch nicht zu 100 Prozent aussagefähig. Nur so viel: „Wenn es Weihnachtsmärkte gibt, dann nicht in der Form, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen“, sagte er in der vergangenen Woche im Ilmenauer Hauptausschuss. „Wir sind gerade dabei, ein paar Angebotsvarianten zu Papier zu bringen, auch, was Begegnungen im Advent anbetrifft. Eine verbindliche Aussage dazu kann ich aber noch nicht treffen. Alles hängt davon ab, ob es nicht neue Auflagen gibt“, fügte er hinzu.

Und so plant die Stadtverwaltung derzeit kulturelle Angebote unter dem aktuellen Verordnungskorsett in Thüringen. In der Version vom 30. September 2020 können „Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Weinfeste, Kirmes, Festivals und ähnliche, öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Veranstaltungen“ mit Erlaubnis der zuständigen Behörde durchgeführt werden, sofern ein entsprechendes Infektionsschutzkonzept vorgelegt wird. Auf das kann zwar bei Veranstaltungen unter freiem Himmel verzichtet werden, wenn die Zahl der Teilnehmer die 100 nicht überschreitet - was bei Weihnachtsmärkten allerdings unrealistisch ist. Das ist der Grund dafür, dass eine Veranstaltung mit Tausenden Gästen, wie sie traditionell in Langewiesen stattfand, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt in der Verwaltung nur schwer durchführbar zu sein scheint.

Ganz auf Kultur soll dennoch zum Jahresende nicht verzichtet werden. Angebote wird es im frisch sanierten Parkcafé geben, da die Festhalle wegen der Umbaumaßnahmen noch nicht genutzt werden kann. Bereits ausverkauft ist das Neujahrskonzert in Ilmenau, das wegen der Auflagen nur einem kleinen Besucherkreis vorbehalten bleibt: Gerade einmal 74 Gäste werden dem Louis-Spohr-Quartett der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach beiwohnen können. Wenige Restkarten gibt es noch für das Silvesterkabarett „Zwiebelknolle“ am letzten Tag des Jahres, so Debertshäuser.

Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Baumaßnahmen im Parkcafé abgeschlossen sein, wenngleich der Stadtrat noch nicht wie geplant in diesem Monat das Gebäude erstmals zu einer Sitzung benutzen kann. Zwar gab es nur wenige coronabedingten Ausfälle bei den Handwerkern selbst, sagte Bauamtsleiter Thomas Schäfer. Allerdings kam es bei Zulieferern zu Problemen, die wiederum zu Engpässen bei Materialien führten.