Frau bei Brand in Suhl schwer verletzt

Feuerwehrleute haben in Suhl in der Friedrich-König-Straße eine schwerverletzte 58-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnungen gerettet. Die Brandgase verletzten zudem Bewohner der darüber liegenden Wohnung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es am Freitagmittag zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht.

