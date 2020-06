Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau bei Unfall auf Autobahn 71 schwer verletzt

Eine Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 71 schwer verletzt. Sie war zwischen Stadtilm und Ilmenau-Ost in Richtung Schweinfurt unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Urasche nach rechts von der Fahrbahn abkam, in einen Graben fuhr und sich mehrfach überschlug.

Die Frau konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien, wurde aber schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Wagen entstand Totalschaden.

weitere Polizeimeldungen:

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Radfahrer tödlich verunglückt

Mann wird bei Verkehrsunfall in Mühlhausen schwer verletzt