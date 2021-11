Frau in Ilmenau mit Reizgas angegriffen

Ilmenau. In Ilmenau wurde eine 27Jahre alte Frau während eines Streits von einem Mann mit Reizgas besprüht.

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend vor einer Drogerie in der Fußgängerzone in Ilmenau. Zwei polizeibekannte Männer waren demnach mit einer 27-Jährigen in Streit geraten. Während ein 18-Jähriger die Frau beleidigt haben soll, sprühte ein 20-Jähriger Reizgas in ihr Gesicht. Danach flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die 27-Jährige wurde dabei verletzt und musste im Anschluss medizinisch versorgt werden. Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Gegen die beiden Täter wird aber nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.