Frauen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt

Ilmenau. Einmal Gefängnis und einmal haarscharf an der Haft vorbei – so lautet ein Urteil, das in dieser Woche vor der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt gesprochen wurde. Angeklagt waren zwei Frauen, weil sie einen gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Ilmenauer Supermarkt begangen haben sollen. Laut Staatsanwaltschaft betraten die Beiden im November des vergangenen Jahres die Verkaufseinrichtung, legten zunächst Waren im Wert von knapp über 30 Euro in den Wagen.

Danach schoben sie den Einkaufskorb in die Getränkeabteilung, wo sie laut Anklageschrift „arbeitsteilig“ vorgingen: Eine Frau packte die Sachen in einen Rucksack, die andere verwickelte eine nahende Mitarbeiterin in ein Gespräch. Doch sie wurden erwischt und angezeigt. Vor Gericht räumten die Frauen die Tat ein, Zeugen mussten nicht mehr gehört werden. Für die Ältere der Beiden blieb es dabei jedoch nicht. Mit dem Verfahren verknüpft war ein Vorfall, bei dem sie in einer Juninacht in Ilmenau von der Polizei auf einem Zweirad angetroffen wurde – ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung, dafür aber mit 0,19 Gramm Crystal Meth. Als „besonders dreist“ wertete die Staatsanwaltschaft allerdings, dass die Beschuldigte die Delikte in offener Bewährung begangen hatte. Diebstähle, Betrug und Verfahren im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln wies das Bundeszentralregister aus. Wenige Tage vor der neuen Tat hatte sie gerade das Amtsgericht in Ilmenau verlassen und eine auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe erhalten. Offenbar, schätzte Richter Jörg Türpitz ein, schrecke sie selbst die Aussicht auf eine Justizvollzugsanstalt nicht ab. Die Angeklagte begründete den Diebstahl mit ihrer persönlichen Situation. Das Geld war knapp und man habe auch nichts zu Essen für die Kinder gehabt, so die mehrfache Mutter. Dieses Argument ließ der Staatsanwalt jedoch mit Blick auf die gestohlenen Waren nicht gelten. Etwas Kindgerechtes konnte er unter den Artikeln nicht ausmachen. Reue zeigte indes die Mitangeklagte. Sie habe eine schwierige Phase durchmachen müssen, Freunde und Teile der Familie hatten sich von ihr abgewandt, so dass sie wieder Kontakt „zu alten Kreisen“ suchte, in denen Drogenkonsum an der Tagesordnung war. Das habe sich inzwischen geändert, versicherte sie: „Ich bin clean und froh darüber, mein Leben wieder im Griff zu haben.“ Beide Angeklagte „keine unbeschriebenen Blätter“ Doch auch ihr Vorstrafenregister weist einige Einträge auf. Gefährliche Körperverletzung, Diebstahl und Betrug – „Sie sind beide keine unbeschriebenen Blätter. Und das ist noch höflich formuliert“, meinte der Vorsitzende. Die Angeklagte verwies auf den zeitlichen Abstand zu den Taten und beteuerte, dass der Vorfall aus dem vergangenen Jahr nur ein Rückfall war. „Ich weiß, dass das falsch war“, sagte sie. Kurz nach dem Diebstahl habe sie zudem ein Entschuldigungsschreiben an die Verkaufsstelle geschrieben und den Supermarkt von sich aus nicht wieder betreten. Nahe Angehörige haben die Ereignisse schwer mitgenommen. Dass die Angeklagte nun wieder auf dem besten Weg sei, „dafür lege ich meine Hand ins Feuer“, versicherte ein Familienmitglied. Mittlerweile geht die Frau einer regelmäßigen geringfügigen Tätigkeit mit Ausbaupotenzial nach. Vier Monate Freiheitsentzug, ausgesetzt auf Bewährung, lautete das verkündete Urteil gegen sie, das nah am Antrag der Staatsanwaltschaft war. Die Frau muss zudem binnen vier Monaten 120 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und sich einmal im Monat bei einer Suchttherapie vorstellen. Auf einen kurzen Einwand der Angeklagten beschied Richter Türpitz: „Möglicherweise soll es weh tun. Sie stehen mit einem Fuß in der Justizvollzugsanstalt“, warnte er. Über 30 Stunden im Monat müsse sich niemand beschweren. „Da arbeiten andere in der Woche mehr“, fügte er hinzu. Anders lautete das Urteil im Fall der zweiten Frau. Sie soll eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten. „Alles andere beeindruckt sie nicht“, fand der Vorsitzende. Obwohl sie ihr halbes Leben mit Drogen zu tun hatte, 15 Jahre davon Crystal Meth konsumierte, hat sie eigenen Angaben zufolge bislang keine Therapieversuche unternommen. „Es ist nicht erkennbar, dass sie gegen die Sucht ankämpfen“, schätzte Jörg Türpitz ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.