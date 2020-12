Frauenwald bleibt staatlich anerkannter Erholungsort

Den Titel staatlich anerkannter Erholungsort hat sich Frauenwald für die nächsten vier Jahre gesichert. Die Verteidigung des Zertifikats bezeichnete Ortsteilbürgermeister Frank Amm (parteilos) als „sehr wichtig“ für die Gemeinde. Das Label sei nicht nur bedeutend für die Außenwirkung als Urlauberort, „damit steht und fällt auch unsere Infrastruktur“, sagte er bei der Übergabe der Urkunde am Dienstag.



Jedoch war einiges an Überzeugungsarbeit unter den Inhabern von Hotels und Pensionen nötig, berichteten die Beteiligten. Denn die entscheidende Auflage des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft war, dass bis zum Dezember dieses Jahres die Mehrzahl der

Beherbergungsbetriebe nach den Deutschen Tourismusverbands (DTV) und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Thüringen (Dehoga) klassifiziert werden müssen. Insbesondere Sabine Büchner von der Tourist-Information sei es zu verdanken, dass auf der Zielgeraden noch etliche Bettenanbieter überzeugt werden konnten, sagte Amm. Die Kosten für die Klassifizierung wurden aus dem Budget des Ortsteils bestritten. Für die Zurückhaltung gab es nach Einschätzung der Tourismusverantwortlichen verschiedene Gründe: Mal fehlte es an Kleinigkeiten bei der Ausstattung, oftmals habe auch einfach nur ein wenig Selbstbewusstsein bei der Einschätzung der eigenen Herberge gefehlt, schilderte Sabine Büchner.



Zu den Gastgebern, die von Beginn an hinter der Sache standen, zählt Barbara Stärker, die die Ferienwohnung „Haus am Hirsch“ betreibt. „Ich freue mich, dass die Herbergsbetriebe so mitgezogen haben, um diese größte Hürde zu nehmen“, sagte sie und attestierte nach Gästeberichten der Frauenwalder Tourist-Information ein hohes Niveau bei der Beratung der Urlauber.



Über 30.000 Übernachtungen werden in dem neuen Ilmenauer Ortsteil pro Jahr gezählt. Die Zahl wäre in diesem Jahr trotz oder gerade unter Corona-Bedingungen noch überboten worden – wären nicht die Beschränkungen im November gekommen, schätzte Frank Amm ein.

Vor allem Familien und Naturliebhaber gehören zum Gästeklientel der Gemeinde. „Viele suchen bewusst die Ruhe und wer etwas erleben möchte, findet etliche Angebote im weiteren Umkreis“, sagte Sabine Büchner. Zu den Stärken von Frauenwald gehört nach Einschätzung von Ortsteilbürgermeister Amm auch das breite gastronomische Angebot im Ort.



„Frauenwald überzeugt Urlauber und Anwohner gleichermaßen mit einem großen Freizeit- und

Erholungswert“, fand Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Der Anspruch der Kommune sei es, die touristisch geprägten Ortsteile Frauenwald, Stützerbach und Manebach zukünftig gemeinsam weiterzuentwickeln und zu vermarkten. „In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen auf Urlaub in Deutschland zurückbesinnen, sprechen sehr viele Argumente für Ilmenau und seine Ortsteile“, so Schultheiß.



Den Weg, das touristische Dreigestirn zusammen zu betrachten, begrüßte Frank Amm. Er bat die Verwaltung zugleich aber auch darum, die jeweils eigenständigen Internetseiten der Gemeinden beizubehalten. Man stehe zu Ilmenau, doch seien die einzelnen Ortsnamen eben auch eine Marke für viele Urlauber.



Das Prädikat ermöglicht es zudem, den Übernachtungsgästen ein zusätzliches kostengünstiges

Freizeitangebot außerhalb Frauenwalds anzubieten. Der von den Gästen zu entrichtende Kurbeitrag dient neben dem Erhalt der touristischen Infrastruktur auch der Finanzierung der Thüringer-Wald-Card, mit der bei über 200 Partnern Rabatte oder Vorteile in Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus können mit dem enthaltenen Rennsteig-Ticket Bahn- und Busverbindungen im Ilm-Kreis und einigen Nachbarregionen kostenlos genutzt werden.