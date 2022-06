Freilaufender Hund greift an: 37-Jähriger verletzt, sein Terrier stirbt nach Attacke

Ilmenau. Ein freilaufender Hund hat in Ilmenau einen Yorkshire Terrier angegriffen und dessen Herrchen verletzt.

Donnerstag, gegen 20.45 Uhr, war ein 37-Jähriger mit seinem Yorkshire Terrier in der Ziolkowskistraße in Ilmenau unterwegs. Plötzlich kam ein freilaufender Schäferhund eines 51-Jährigen auf den Spazierenden und seinen Hund zu.

Laut Polizei biss der Schäferhund den Terrier in den Rücken und den 37 Jahre alten Mann in die Hand. Der Terrier verstarb leider in Folge des Bisses, der 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

