Freiwilliges Jahr an der Universität in Ilmenau

Ilmenau. Die Technische Hochschule wirbt um Abiturienten für einen besonderen Freiwilligendienst.

An der Technischen Universität (TU) Ilmenau haben Abiturienten die Gelegenheit, ein freiwilliges Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit zu machen. Dabei sammeln die jungen Frauen und Männer noch vor Beginn ihres Studiums Erfahrungen in der Wissenschaft und arbeiten mit Forschern an einem konkreten Projekt.

Das Freiwillige Jahr an der TU beginnt am 1. September. Zwei Projekte stehen zur Auswahl: in der Elektrotechnik und in der Medienwissenschaft, informiert die TU. Bewerbungsfrist ist bis 30. April.