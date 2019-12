Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht ist im Ilmenauer Rathaus angekommen

Ilmenau. Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) nahm am Montag von den Ilmenauer Pfadfindern „IlmRangers" das Friedenslicht aus Bethlehem im Rathaus im Empfang. Der Wunsch nach Frieden könne nicht oft genug geäußert werden, sagte der Stadtchef. Gerade in einer Zeit, in der wirtschaftliche Interessen dominieren, sei die Botschaft von besonderer Bedeutung, meinte Schultheiß. Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde zuvor von Paula Wanierke von der katholischen Gemeinde in Arnstadt abgeholt und nach Ilmenau gebracht. Heute soll es in der Ilmenau-Information überreicht werden. Die Ilmenauer Pfadfinder mit ihrem Stammleiter Gabriel Kittler überbringen seit einigen Jahren das Friedenslicht und gehören zur Baptistengemeinde der Stadt.