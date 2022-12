Friedenslicht kommt nach Ilmenau

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt kurz vor Weihnachten in Ilmenau an.

Ilmenau. Vor Weihnachten werden drei Termine angeboten, um sich das Licht abzuholen.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt kurz vor Weihnachten, am Donnerstag, 22. Dezember, in der Ilmenau-Information an. Von dort kann es zwischen 15 bis 17 Uhr abgeholt werden. Am 23. Dezember ist die Übergabe des Lichts von 10 bis 17 Uhr in der Ilmenau-Information ebenso möglich, wie am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr.

Die Aktion Friedenslicht geht auf die Initiative „Licht ins Dunkel“ des Österreichischen Rundfunks ORF zurück. Dabei entzündet seit 1986 jedes Jahr ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Friedenslicht. Das Thema der diesjährigen Friedenslichtaktion lautet: „Frieden beginnt mit Dir“.

Am Samstag vor dem 3. Advent wird diese Flamme der Hoffnung in einer ökumenischen Aussendungsfeier in Österreich an internationale Pfadfinder-Delegationen weitergegeben, die das Licht von dort aus nach Europa und in viele Länder der Welt bringen. Das Friedenslicht gilt als Zeichen der Freundschaft, Gemeinschaft und steht für die Verständigung aller Völker. In Ilmenau überbringt das Friedenslicht Pastor Dirk Hochsprung gemeinsam mit Kindern.