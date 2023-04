Fröbel-Ausflug zu Ostern gefällig?

Oberweißbach So hat das Oberweißbacher Memorialmuseum über die Festtage geöffnet

Vor den Osterfeiertagen wird in vielen Familien sicherlich auch über Ausflugsideen nachgedacht. Ein klassischer Ausflug lohnt sich im Jubiläumsjahr der Bergbahn im Schwarzatal umso mehr. Und wer die Fahrt mit der Bahn mit einer Wanderung ergänzen will, für den bieten sich außer dem klassischen Abstecher von Oberweißbach zum Fröbelturm auch gemütliche Stunden im Fröbelmuseum in Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) an.

Abweichend von den sonstigen Öffnungszeiten hat das Fröbelmuseum von einschließlich Karfreitag bis einschließlich Ostermontag jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet, teilt Katharina Eichhorn, Geschäftsführerin der Fröbelstadt Marketing GmbH mit.