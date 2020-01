Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Früher Schillers Dramen, heute Käsemachen für Jedermann

Mit einem Tag der offenen Tür feierte der Standort Ilmenau der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau am Donnerstag hundertjähriges Bestehen. „100 Jahre Lernen und noch kein Körnchen Staub angesetzt. Machen Sie sich ein Bild davon“, lud Landrätin Petra Enders (Linke) zu dem bunten Nachmittag in den Räumen der Schule in Ilmenau ein. Es gab viele spannende Einblicke und Mitmach-Möglichkeiten in der Bahnhofstraße 6.

Die Fachbereichsleiterinnen und -leiter stellten Inhalte ihrer Kurse vor, und jeder Gast, ob alt oder jung, hatte die Möglichkeit, sich auszuprobieren bei Stoffbeutel bedrucken, Einführungen in Maltechniken, basteln, Sprachen erleben, kleine Alltagshelfer herstellen oder sich körperlich betätigen beim Yoga und der Ganzkörperkräftigung. Gengkang Zhu führte eine chinesische Teezeremonie vor, sie kommt vom Konfuzius-Institut Erfurt, das mit der Volkshochschule in Ilmenau bei den Chinesisch-Kursen zusammenarbeitet. Auch Tusche-Malerei und Kalligraphie wurden demonstriert. Melanie mit Söhnchen Ezekiel, sie kommen aus den USA. Foto: André Heß „Unsere Volkshochschule übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Sie stützt die Meinungsbildung, bringt Menschen zusammen, fördert die Diskussionskultur und erweitert den Horizont. Seit 100 Jahren heißt das auch miteinander voneinander lernen“, sagte Enders. Das gerade begonnene Frühjahrssemester der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau hält 400 Kurse und Veranstaltungen bereit, die man für sich auswählen kann. Längst geht es nicht nur um Sprachen und Gesundheit. Die an einer Tafel ausgehangenen Angebote luden ein zu Lehmbau, Zeitumstellung, unabhängiger Kaufberatung für Smartphone und Computer, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen oder zum Käsemachen für Jedermann, Bier-Braukunst und Sütterlin lesen und schreiben lernen. Kreatives Schreiben von Gedichten und Geschichten wird nur in der Volkshochschule in Arnstadt angeboten. Neben den Standorten Ilmenau und Arnstadt ist die Volkshochschule auch in Gräfenroda, Stadtilm und Großbreitenbach zu finden. Gengkang Zhu bei einer chinesischen Teezeremonie zum Tag der offenen Tür in Ilmenau. Foto: André Heß Eine Ausstellung, die bereits in Arnstadt zum 100-jährigen in Arnstadt gezeigt wurde, zog sich mit Schautafeln über die Flure hinweg. Geboren aus Bürgerinitiativen, gründeten sich in beiden Städten 1919 und 1920 Volkshochschulen. Ihre Schwerpunkte legten sie auf die Sprachausbildung und die kulturelle Bildung. Aus den Stundenplänen für Ilmenau war zu lesen: Mikroskopie, Elektrizitätslehre, Esperanto, Schillers Dramen und botanische Ausflüge. Es wurde aber auch innerhalb der Musikwoche 1927 in den Turnhallensaal zu einem Kammermusik-Abend mit dem Schachtebeck-Streichquartett und am 12. November 1945 zu einem Erlebnisbericht über die Deutsche Grönlandexpedition eingeladen. 1954 nannte sich die Kreisvolkshochschule „Schule der Werktätigen“, geht es aus den historischen Dokumenten hervor. Das Budget der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau liegt jährlich bei 1,4 Millionen Euro. Davon trägt der Landkreis 400.000 Euro. Neben Kursgebühren kommen Fördermittel hinzu. Das mache es aber nicht gerade einfach, sagte Direktor Rüdiger Hahn kürzlich, der auf den immensen Verwaltungsaufwand verwies, um an die Fördergelder heranzukommen. Für Schüler, Auszubildende, Studenten, Arbeitssuchende, Asylbewerber und Schwerbehinderte gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf die Kursgebühr.