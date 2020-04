Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühjahrsputz in Ilmenau

Wegen Corona-Infektionsschutz werden derzeit Veranstaltungen und Aktionen abgesagt, weil sich die Teilnehmer dabei „zu nahe kommen“. Anders beim Frühjahrsputz 2020. Als gemeinsame Aktion von Ilmenauer Bürgern unterstützt von Umweltverbänden, Vereinen und der Stadtverwaltung (die den Abtransport des Mülls übernimmt), findet an diesem Samstag, dem 25. April, im ganzen Stadtgebiet eine Müllsammelaktion statt. Dass es genug zu sammeln gibt, weiß jeder, der mit offenen Augen durch Straßen, Parks und Wälder geht. Immer wieder stößt man auf achtlos weggeworfene Plastikverpackungen, Zigarettenkippen, Flaschen, Dosen aber auch wilde Mülldeponien mit Möbeln, Autoreifen. Bislang wurden fünf Sammelstellen festgelegt, an denen der gesammelte Müll, und nur dort, abgelegt werden soll. Informationen zu den Sammelstellen gibt es unter www.umweltkampagnen.de. Gesammelt werden kann auf Spielplätzen, im Park, auf Waldwegen, am Flussufer, an Teichen, auf Parkplätzen. Nicht gesucht werden sollte im Schilf und in der Nähe von Gewässern sollte man vorsichtig sein wegen der beginnenden Brut- und Laichsaison. Die Teilnehmer dürfen nur allein, in Familie oder mit einem Freund / Freundin suchen, Müllsäcke, Handschuhe, feste Schuhe sind erforderlich.