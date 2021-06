Nach dem verregneten Start in die warme Saison sind in den nächsten Tagen Temperaturen über 20 Grad angesagt.

Langewiesen. Bei schönstem Frühlingswetter überquert ein ICE die Ilmtalbrücke bei Langewiesen. Nach den eher herbstlichen Temperaturwerten der vergangenen Wochen hielt am Wochenende fast schon sommerliche Wärme Im Ilm-Kreis Einzug. Auch in den nächsten Tagen sollen es tagsüber 20 Grad warm werden – ideal für einen Ausflug in die Natur, wie hier in Langewiesen.