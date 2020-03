In Arnstadt wurde am Wochenende mit bunten Farben das Frühjahr eingeläutet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühlingserwachen in Arnstadt

Arnstadt. Mit fröhlichen Farben Lust auf den Frühling machen wollten Kathrin, Anke und Denise (von links), drei der Hobby-Models, die beim Arnstädter Frühlingserwachen vorführten, was Frau in den kommenden Wochen so tragen kann. Bereits zum neunten Mal hatte Unternehmer Stefanie Köhler zum Frühjahrsmodenschau geladen und andere Innenstadthändler als Partner gewonnen. So gab es erstmals auch eine kleine Messe mit allerlei Leckereien zum Verkosten. „Wir wollen damit unsere schöne Innenstadt beleben und Lust aufs einkaufen hier machen“, sagte Köhler.