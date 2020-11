Fünf Frauen wollen die Kippe für immer verbannen

Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht mehr...

Mit diesen oder ähnlich weitreichenden bis verwegenen Gedanken betraten am Mittwoch um 17 Uhr fünf Frauen die dritte Etage der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau in Arnstadt. Es gab fünf Plätze, keiner war für das vermeintlich starke Geschlecht vorgesehen, denn es hatte sich auch kein Mann angemeldet. Dabei ist es der erste Nichtraucherkurs der Bildungsstätte überhaupt. Fachbereichsleiter Gesundheit, Dirk Schenke, spricht von mehreren Anläufen, aber es hätten sich bisher keine Teilnehmer gefunden.

So könnte es nach dem Rauchfrei-Kurs gehen, wenn er erfolgreich war. Foto: André Heß

Die Teilnehmerinnen zwischen 41 und 59 Jahren werden von der Diplom-Sozialpädagogin und Suchttherapeutin Mandy Schubert begrüßt, die jetzt für sieben Sitzungen ihre Dozentin sein wird. Sie gibt ihnen zunächst ihr Kursbuch an die Hand, das ist 25 Euro wert, erfahre ich später. Dann müssen sie einige Formalien ausfüllen und erfahren, dass es neben den Gruppensitzungen auch zwei Telefoninterviews mit ihr geben wird. Eine zwischen dem 4. und 5. Treffen, dann steht „Rauchstopp“ auf der Tagesordnung und eine ganz am Schluss. Doch jetzt müssen die Frauen erstmal Farbe bekennen und sollen im Kursbuch Fragen zu ihrem Profil ausfüllen und anschließend vorlesen. Dabei sollten sie zusammenrechnen, wie viele Zigaretten sie bisher in ihrem Leben geraucht haben: „Bestimmt eine Milliarde, aber ganz bestimmt 300.000“, sagt eine 41-Jährige, die 26 Jahre am Glimmstängel hängt. Teilweise gehe es bei ihr bis zur Kettenraucherin. Eine 56-jährige Frau macht sich mit dem Kurs selbst ein Weihnachtsgeschenk, sagt sie, und eine 52-Jährige löst ein Versprechen an ihre Tochter ein. Die Hoffnung, durch den Gruppendruck aufhören zu können wird angeführt, und eine Teilnehmerin mit 59 wird bald Oma, und will dann nicht mit der Kippe auf dem Spielplatz rumstehen. Sie habe es auch schon mit Hypnose versucht, aber das sei rausgeschmissenes Geld gewesen. „Außerdem stinkt man!“, führt sie als Motivation noch mit ins Feld.

Die Kursleiterin verweist auf 30 Jahre alte Programme, die sich der Tabakentwöhnung widmen. Darauf basiere auch das jetzige, das sie vermittelt. Manche Zahlen im Kursbuch stammen aber noch aus 2001, gibt sie später zu, als die Frauen ungläubig nachfragen. Die Volkshochschule schreibt zum Kurs: „Das Rauchfrei Programm ist ein modernes Tabakentwöhnungsprogramm, das neueste wissenschaftliche Erkenntnisse beinhaltet und nach neuesten therapeutischen Techniken arbeitet. Es wurde vom Institut für Therapieforschung in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt. Das Programm entspricht den Anforderungen der Krankenkassen und der Gesundheitsverbände und bietet in Kursen eine langfristige und erfolgreiche Unterstützung auf dem Weg in ein rauchfreies Leben.“

In dem Kurs geht es um Vorbereiten, Stabilisieren, um die Ambivalenz zwischen Engel und Teufel, die Vorteile des Nichtrauchens, um Denkfehler und Alternativen und darum: „Wer bin ich als rauchfreie Person?“ Das Institut möchte anonym ausgefüllte Fragebögen vor und nach dem Kurs haben.

Die Frauen erfahren, dass nach weniger als zehn Sekunden das Nikotin im Gehirn angekommen ist, so könne es anregend oder beruhigend wirken, Aggressivität und Angst sinke, die Stresstoleranz steige, der Appetit wird vermindert. „Das Gewicht ist der Grund, warum man nicht aufhört“, sagt eine und eine andere ergänzt: „Oder warum man wieder anfängt.“ Das zum Thema, die Zigarette, dein Freund und Helfer.

Nun die Kehrseite: Eine Zigarette enthält 4000 Giftstoffe, darunter Teer, Kohlenmonoxid und Formaldehyd. Alle 4000 hat die Dozentin zum Glück nicht aufgezählt. Man nehme zu Anfang die Droge aus Neugier, dann aus Genuss und später bestimmt die Droge, wie häufig man ihr frönt. Wenn man nur einen Monat aufhört zu rauchen, gehen Hustenanfälle und Kurzatmigkeit zurück. Nikotinpräparate zur Entwöhnung sind Pflaster, Kaugummi, Inhalator und verschreibungspflichtige Medikamente.