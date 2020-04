Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Millimeter sind die neue Mähne

Letztens habe ich mich noch gesträubt wie die Hippel vorm Strick: Zu kalt, lautete das Argument, nicht haarlos und damit kopflos in die Oben-ohne-Saison zu rennen. Jetzt, es war ein Sonntag, ist der Heinz sie doch los, seine Haare. Erna stellte im Bad auf fünf Millimeter ein. Heinz hockte auf einem Stuhl und sah es hernieder fallen. Sein Haupthaar. Und Erna ratschte weiter mit dem Ungetüm von hinten nach vorn und von links nach rechts. Bis es nichts mehr abzurasieren gab, nachdem die Maschine zwischengeladen werden musste. Sie würden mich nicht wiedererkennen. Aber was habe ich schon zu verlieren, Erna nicht, die steht zu „ihrer Frisur“ und war nur neidisch auf die Haarmähne auf dem Boden. Und der Heinz spart künftig den Gang in die Schlage zum richtigen Friseur, der sowieso noch keine Vorbestellungen annimmt. Und die 20 Euro spare ich auch, denn der Heinz verreist mit Erna ganz nach ihrem Gusto ein Wochenende lang. Natürlich nur, wenn die Virologen grünes Licht geben. Also, wahrscheinlich nie. Meine Nichte musste jetzt auf ihre Jugendweihe-Feier in Brandenburg verzichten, aus meinen Schnapszahlen-Geburtstagsballons für Erna ging die Luft nach einer halben Stunde flöten, da hat doch bestimmt diese Corona ihre Finger im Spiel gehabt.